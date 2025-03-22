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Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска, передают СМИ

Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска, передают СМИ - 22.03.2025, ПРАЙМ

Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска, передают СМИ

Министерство обороны США начало внутреннее расследование с применением детектора лжи, чтобы установить источники утечек секретной информации на фоне скандала... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T21:53+0300

2025-03-22T21:53+0300

2025-03-22T21:53+0300

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пентагон

расследование

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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны США начало внутреннее расследование с применением детектора лжи, чтобы установить источники утечек секретной информации на фоне скандала вокруг недавнего визита миллиардера Илона Маска в Пентагон, передает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ и осведомлённые источники. По данным агентства, все подразделения Пентагона, включая те, что курируют вопросы Китая и Ирана, были привлечены к расследованию и временно приостановили текущую работу. Проверку инициировал глава аппарата министра обороны Джо Каспер, потребовав установить виновных и передать их "в соответствующие правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел". По завершении расследования, как ожидается, министру обороны Питу Хегсету будет представлен доклад с выводами и рекомендациями. Поводом стало требование Маска наказать сотрудников Пентагона, допустивших утечку, которую он назвал "злонамеренно ложной". Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что во время визита Маску якобы должны были раскрыть секретные планы США на случай конфликта с Китаем, что вызвало обеспокоенность из-за его деловых интересов в КНР. Президент Дональд Трамп и министр обороны Хегсет ранее решительно отвергли достоверность этой публикации. По словам Трампа, он "никогда не допустил бы" раскрытия таких данных Маску, учитывая их чувствительный характер.

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пентагон, расследование, утечки, илон маск