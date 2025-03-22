https://1prime.ru/20250322/peregovory-856013709.html
Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США
Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США - 22.03.2025, ПРАЙМ
Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США
Глава международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин выразил надежду на достижение прогресса в ходе предстоящих переговоров с США в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T14:21+0300
2025-03-22T14:21+0300
2025-03-22T14:44+0300
политика
юрий ушаков
саудовская аравия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/16/856013558_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_f81871d85f9d4526595d4d125b3fbe22.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин выразил надежду на достижение прогресса в ходе предстоящих переговоров с США в Саудовской Аравии.Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, экспертная встреча между представителями России и США состоится 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение черноморской зерновой инициативы.Карасин ранее информировал о вылете российской делегации в Саудовскую Аравию в воскресенье и запланированном возвращении в Москву во вторник."Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать - ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сообщил сенатор в интервью телеканалу "Звезда". По словам Карасина, на предстоящие переговоры у российской делегации настрой "боевой и конструктивный" .
https://1prime.ru/20250321/delegatsiya-855982693.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/16/856013558_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_d4de16a490d5e1c6e895deb7e69e997a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, саудовская аравия, россия
Политика, Юрий Ушаков, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РОССИЯ
Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США
Карасин: российская делегация рассчитывает на продвижение вперед в переговорах с США
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин выразил надежду на достижение прогресса в ходе предстоящих переговоров с США в Саудовской Аравии.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, экспертная встреча между представителями России и США состоится 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение черноморской зерновой инициативы.
Карасин ранее информировал о вылете российской делегации в Саудовскую Аравию в воскресенье и запланированном возвращении в Москву во вторник.
"Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать - ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сообщил сенатор в интервью телеканалу "Звезда".
По словам Карасина, на предстоящие переговоры у российской делегации настрой "боевой и конструктивный" .
Делегация РФ отправится на переговоры с США в воскресенье, заявил Карасин