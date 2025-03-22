https://1prime.ru/20250322/peregovory-856013709.html

Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США

Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США - 22.03.2025, ПРАЙМ

Карасин рассказал об ожиданиях российской делегации от переговоров с США

Глава международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин выразил надежду на достижение прогресса в ходе предстоящих переговоров с США в... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T14:21+0300

2025-03-22T14:21+0300

2025-03-22T14:44+0300

политика

юрий ушаков

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин выразил надежду на достижение прогресса в ходе предстоящих переговоров с США в Саудовской Аравии.Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, экспертная встреча между представителями России и США состоится 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение черноморской зерновой инициативы.Карасин ранее информировал о вылете российской делегации в Саудовскую Аравию в воскресенье и запланированном возвращении в Москву во вторник."Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать - ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сообщил сенатор в интервью телеканалу "Звезда". По словам Карасина, на предстоящие переговоры у российской делегации настрой "боевой и конструктивный" .

https://1prime.ru/20250321/delegatsiya-855982693.html

саудовская аравия

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юрий ушаков, саудовская аравия, россия