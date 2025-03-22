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Путин и Вучич проведут переговоры, сообщил Орешкин

Путин и Вучич проведут переговоры, сообщил Орешкин - 22.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Вучич проведут переговоры, сообщил Орешкин

В рамках ожидаемого визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая намечены его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в ходе... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T17:17+0300

2025-03-22T17:17+0300

2025-03-22T17:18+0300

политика

владимир путин

александр вучич

переговоры

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БЕЛГРАД, 22 мар – ПРАЙМ. В рамках ожидаемого визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая намечены его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в ходе визита в Сербию заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с министром без портфеля в правительстве Сербии, отвечающим за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций. "Год очень важный, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года - ред.), очень большой праздник. Май - это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России", - заявил замглавы АП после разговора с Поповичем. По его словам, сербский министр очень подробно рассказал про экономические взаимоотношения официального Белграда и Москвы. "Есть очень много важных вопросов и по всем, я уверен, будут найдены решения, которые будут устраивать и Россию и Сербию. Иначе, в принципе, быть не может. И главное, что очень много тем перспективных, тем новых и новых направлений сотрудничества. Поэтому все это находится в очень глубокой проработке. Я уверен, что необходимые решения по целому ряду проектов будут в ближайшее время приняты", - подчеркнул Орешкин. Он отметил, что очень рад вновь быть на сербской земле, "святой земле для любого русского человека", и что из-за гостеприимства всегда по приезде в Сербию "чувствуешь братский народ и на улице, и в личном общении". Во время визита Орешкина вечером в субботу состоится товарищеский матч футбольных клубов "Партизан" и ЦСКА на партизановском стадионе, носившем название Югославской народной армии (JNA). Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://1prime.ru/20250307/vuchich-855574265.html

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владимир путин, александр вучич, переговоры