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"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе - 22.03.2025, ПРАЙМ
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"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе
"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе - 22.03.2025, ПРАЙМ
"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе
Правительство Владимира Зеленского может быть свергнуто, если не будет придерживаться курса, устраивающего украинские националистические силы. Об этом в беседе... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T21:36+0300
2025-03-22T21:38+0300
политика
украина
госпереворот
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МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского может быть свергнуто, если не будет придерживаться курса, устраивающего украинские националистические силы. Об этом в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро. "Для этого или следующего правительства Украины существует вполне осязаемая угроза, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания", — считает Петро.При этом он отметил, что беззаконие и раскол среди самих националистов, которые наблюдаются на Украине, уже вызвал рост насилия, включая ряд убийств, в частности, убийства известной активной русофобской позицией бывшего депутата Рады Ирины Фарион и одесского националиста-радикала Демьяна Ганула.
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украина, госпереворот, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, госпереворот, экспертное мнение
21:36 22.03.2025 (обновлено: 21:38 22.03.2025)
 
"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе

Профессор Петро: украинские националисты могут устроить госпереворот

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского может быть свергнуто, если не будет придерживаться курса, устраивающего украинские националистические силы. Об этом в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро.
"Для этого или следующего правительства Украины существует вполне осязаемая угроза, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания", — считает Петро.
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При этом он отметил, что беззаконие и раскол среди самих националистов, которые наблюдаются на Украине, уже вызвал рост насилия, включая ряд убийств, в частности, убийства известной активной русофобской позицией бывшего депутата Рады Ирины Фарион и одесского националиста-радикала Демьяна Ганула.
 
ПолитикаУКРАИНАгоспереворотэкспертное мнение
 
 
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