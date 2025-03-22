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"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе

"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе

Правительство Владимира Зеленского может быть свергнуто, если не будет придерживаться курса, устраивающего украинские националистические силы. Об этом в беседе... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T21:36+0300

2025-03-22T21:36+0300

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МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского может быть свергнуто, если не будет придерживаться курса, устраивающего украинские националистические силы. Об этом в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро. "Для этого или следующего правительства Украины существует вполне осязаемая угроза, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания", — считает Петро.При этом он отметил, что беззаконие и раскол среди самих националистов, которые наблюдаются на Украине, уже вызвал рост насилия, включая ряд убийств, в частности, убийства известной активной русофобской позицией бывшего депутата Рады Ирины Фарион и одесского националиста-радикала Демьяна Ганула.

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украина, госпереворот, экспертное мнение