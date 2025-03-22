https://1prime.ru/20250322/politizatsiya-856015150.html

Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности

Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности - 22.03.2025, ПРАЙМ

Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности

Необходимо избегать политизации вопросов экономической безопасности. Об этом заявил МИД КНР Ван И в ходе Шестого китайско-японского экономического диалога... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T16:15+0300

2025-03-22T16:15+0300

2025-03-22T16:15+0300

политика

китай

япония

пекин

ван и

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83988/37/839883753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69764756567a50d6c0ef6bac2669fb.jpg

ПЕКИН, 22 мар - ПРАЙМ. Необходимо избегать политизации вопросов экономической безопасности. Об этом заявил МИД КНР Ван И в ходе Шестого китайско-японского экономического диалога высокого уровня."Сталкиваясь с глубокими корректировками структуры мировой экономики, ростом одностороннего протекционизма и противодействием экономической глобализации, Китай и Япония как крупнейшие экономики мира должны установить правильное взаимопонимание, продемонстрировать ответственность и стремиться к общему развитию при помощи инновационного мышления", - сказал Ван И, его слова приводит МИД КНР. Министр призвал Токио к устранению разногласий и приданию нового импульса мировой экономике, а также к обеспечению стабильности в текущей международной обстановке.Ван И акцентировал внимание на том, что Китай и Япония должны совместно поддерживать стабильность производственных цепочек и цепей поставок, избегая политизации экономических вопросов.

https://1prime.ru/20250322/yaponiya-856011030.html

китай

япония

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, япония, пекин, ван и, мировая экономика