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Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности
Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности - 22.03.2025, ПРАЙМ
Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности
Необходимо избегать политизации вопросов экономической безопасности. Об этом заявил МИД КНР Ван И в ходе Шестого китайско-японского экономического диалога... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T16:15+0300
2025-03-22T16:15+0300
2025-03-22T16:15+0300
политика
китай
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пекин
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мировая экономика
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ПЕКИН, 22 мар - ПРАЙМ. Необходимо избегать политизации вопросов экономической безопасности. Об этом заявил МИД КНР Ван И в ходе Шестого китайско-японского экономического диалога высокого уровня."Сталкиваясь с глубокими корректировками структуры мировой экономики, ростом одностороннего протекционизма и противодействием экономической глобализации, Китай и Япония как крупнейшие экономики мира должны установить правильное взаимопонимание, продемонстрировать ответственность и стремиться к общему развитию при помощи инновационного мышления", - сказал Ван И, его слова приводит МИД КНР. Министр призвал Токио к устранению разногласий и приданию нового импульса мировой экономике, а также к обеспечению стабильности в текущей международной обстановке.Ван И акцентировал внимание на том, что Китай и Япония должны совместно поддерживать стабильность производственных цепочек и цепей поставок, избегая политизации экономических вопросов.
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китай, япония, пекин, ван и, мировая экономика
Политика, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Пекин, Ван И, Мировая экономика
Китай призвал Японию избегать политизации экономической безопасности
МИД КНР: Японии необходимо избегать политизации вопросов экономической безопасности
ПЕКИН, 22 мар - ПРАЙМ. Необходимо избегать политизации вопросов экономической безопасности. Об этом заявил МИД КНР Ван И в ходе Шестого китайско-японского экономического диалога высокого уровня.
"Сталкиваясь с глубокими корректировками структуры мировой экономики, ростом одностороннего протекционизма и противодействием экономической глобализации, Китай и Япония как крупнейшие экономики мира должны установить правильное взаимопонимание, продемонстрировать ответственность и стремиться к общему развитию при помощи инновационного мышления", - сказал Ван И, его слова приводит МИД КНР.
Министр призвал Токио к устранению разногласий и приданию нового импульса мировой экономике, а также к обеспечению стабильности в текущей международной обстановке.
Ван И акцентировал внимание на том, что Китай и Япония должны совместно поддерживать стабильность производственных цепочек и цепей поставок, избегая политизации экономических вопросов.
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