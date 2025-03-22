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Врачи сообщили, когда выпишут Папу Римского - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Врачи сообщили, когда выпишут Папу Римского
Врачи сообщили, когда выпишут Папу Римского - 22.03.2025, ПРАЙМ
Врачи сообщили, когда выпишут Папу Римского
Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T20:51+0300
2025-03-22T20:52+0300
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 22 мар – ПРАЙМ. Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери. "Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане – ред.)", - заявил он на пресс-конференции в "Джемелли". В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Его потребность в высокопоточной кислородной терапии днем также сократилась. Врачи также отмечают прогресс на фоне курса физиотерапии. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Итальянские газеты на этой неделе сообщили, что Ватикан разрабатывает план проведения апрельских пасхальных мероприятий и богослужений в случае, если Франциск к этому времени не восстановится от болезни. Запасной план предполагает участие нескольких кардиналов, которые проведут обряды от имени папы.
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папа римский франциск
Папа Римский Франциск
20:51 22.03.2025 (обновлено: 20:52 22.03.2025)
 
Врачи сообщили, когда выпишут Папу Римского

Врач Алфьери: Папу Римского выпишут в воскресенье

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 22 мар – ПРАЙМ. Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
"Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане – ред.)", - заявил он на пресс-конференции в "Джемелли".
В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане.
В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Его потребность в высокопоточной кислородной терапии днем также сократилась. Врачи также отмечают прогресс на фоне курса физиотерапии.
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского
8 марта, 21:59
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
Итальянские газеты на этой неделе сообщили, что Ватикан разрабатывает план проведения апрельских пасхальных мероприятий и богослужений в случае, если Франциск к этому времени не восстановится от болезни. Запасной план предполагает участие нескольких кардиналов, которые проведут обряды от имени папы.
 
Папа Римский Франциск
 
 
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