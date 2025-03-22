https://1prime.ru/20250322/postavki-856011731.html

WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов

WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов - 22.03.2025, ПРАЙМ

WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов

Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может создать трудности для... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T11:23+0300

2025-03-22T11:23+0300

2025-03-22T11:38+0300

экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

минсельхоз

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может создать трудности для продовольственных банков по всей стране. Об этом пишет газета Washington Post."Продовольственные банки по всей стране... на этой неделе узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов," - сообщила газета. Некоторые местные продовольственные банки и склады также были уведомлены о временной отмене поставок таких товаров, как сыр и мясо, ссылается издание на слова главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в стране организации по оказанию помощи голодающим (Feeding America) Винса Холла.Ранее администрация Дональда Трампа объявила о сокращении на 1 миллиард долларов финансирования программ, поддерживающих закупку свежих продуктов у местных производителей для школ и продовольственных банков, мотивируя это снижением актуальности программ после пандемии COVID-19.

https://1prime.ru/20250321/tramp-856003790.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, дональд трамп, минсельхоз, мировая экономика