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WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов - 22.03.2025, ПРАЙМ
WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может создать трудности для... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T11:23+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может создать трудности для продовольственных банков по всей стране. Об этом пишет газета Washington Post."Продовольственные банки по всей стране... на этой неделе узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов," - сообщила газета. Некоторые местные продовольственные банки и склады также были уведомлены о временной отмене поставок таких товаров, как сыр и мясо, ссылается издание на слова главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в стране организации по оказанию помощи голодающим (Feeding America) Винса Холла.Ранее администрация Дональда Трампа объявила о сокращении на 1 миллиард долларов финансирования программ, поддерживающих закупку свежих продуктов у местных производителей для школ и продовольственных банков, мотивируя это снижением актуальности программ после пандемии COVID-19.
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Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Минсельхоз, Мировая экономика
WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
WP: минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может создать трудности для продовольственных банков по всей стране. Об этом пишет газета Washington Post.
"Продовольственные банки по всей стране... на этой неделе узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов," - сообщила газета.
Некоторые местные продовольственные банки и склады также были уведомлены о временной отмене поставок таких товаров, как сыр и мясо, ссылается издание на слова главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в стране организации по оказанию помощи голодающим (Feeding America) Винса Холла.
Ранее администрация Дональда Трампа объявила о сокращении на 1 миллиард долларов финансирования программ, поддерживающих закупку свежих продуктов у местных производителей для школ и продовольственных банков, мотивируя это снижением актуальности программ после пандемии COVID-19.
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