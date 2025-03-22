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Для ликвидации пожара на нефтебазе Кубани привлекли четыре пожарных поезда

Для ликвидации пожара на нефтебазе Кубани привлекли четыре пожарных поезда - 22.03.2025, ПРАЙМ

Для ликвидации пожара на нефтебазе Кубани привлекли четыре пожарных поезда

Четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, сообщили в оперштабе региона. | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T22:27+0300

2025-03-22T22:27+0300

2025-03-22T22:28+0300

происшествия

краснодарский край

нефтебаза

пожар

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, сообщили в оперштабе региона. В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 2,05 тысяч "квадратов". Далее один из двух загоревшихся резервуаров был полностью потушен и площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. "К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе привлекли четыре пожарных поезда. Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 квадратных метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня. К работам привлечены 473 человека и 189 единиц техники.

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краснодарский край

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краснодарский край, нефтебаза, пожар