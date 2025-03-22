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Правительство направит 859 миллионов рублей на обновление погранпунктов - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство направит 859 миллионов рублей на обновление погранпунктов
Правительство направит 859 миллионов рублей на обновление погранпунктов - 22.03.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 859 миллионов рублей на обновление погранпунктов
Правительство Российской Федерации выделит 859 миллионов рублей на улучшение инфраструктуры и техническое оснащение пунктов пропуска через государственную... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T11:07+0300
2025-03-22T11:07+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации выделит 859 миллионов рублей на улучшение инфраструктуры и техническое оснащение пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующее распоряжение подписано в российском кабинете министров."Правительство продолжает работу по развитию трансграничной логистики. В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что в рамках запланированных работ предполагается установка современных инспекционно-досмотровых комплексов в ряде пунктов пропуска. Это позволит значительно сократить время проведения контрольных процедурВсего в рамках масштабной программы модернизации пунктов пропуска через государственную границу, рассчитанной до 2030 года, планируется провести реконструкцию 87 наиболее востребованных пунктов пропуска. Ожидается, что это позволит увеличить их пропускную способность более чем в два раза. Кроме того, до 2030 года планируется полностью завершить оснащение всех пунктов пропуска современным оборудованием, что позволит повысить уровень безопасности и эффективность работы.
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Бизнес, РФ
11:07 22.03.2025
 
Правительство направит 859 миллионов рублей на обновление погранпунктов

Правительство направит 859 млн рублей на обновление пунктов пропуска через госграницу

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации выделит 859 миллионов рублей на улучшение инфраструктуры и техническое оснащение пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующее распоряжение подписано в российском кабинете министров.
"Правительство продолжает работу по развитию трансграничной логистики. В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении российского кабмина.
Отмечается, что в рамках запланированных работ предполагается установка современных инспекционно-досмотровых комплексов в ряде пунктов пропуска. Это позволит значительно сократить время проведения контрольных процедур
Всего в рамках масштабной программы модернизации пунктов пропуска через государственную границу, рассчитанной до 2030 года, планируется провести реконструкцию 87 наиболее востребованных пунктов пропуска. Ожидается, что это позволит увеличить их пропускную способность более чем в два раза. Кроме того, до 2030 года планируется полностью завершить оснащение всех пунктов пропуска современным оборудованием, что позволит повысить уровень безопасности и эффективность работы.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Правительство выделило субсидии на создание центров развития беспилотников
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