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Протестующие в Анкаре вступили в стычки с полицией и начали ломать барьеры - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Протестующие в Анкаре вступили в стычки с полицией и начали ломать барьеры
Протестующие в Анкаре вступили в стычки с полицией и начали ломать барьеры - 22.03.2025, ПРАЙМ
Протестующие в Анкаре вступили в стычки с полицией и начали ломать барьеры
Участники акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали разрушать железные барьеры и вступили в стычки с полицией в турецкой... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T21:28+0300
2025-03-22T21:28+0300
политика
турция
анкара
протесты
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АНКАРА, 22 мар – ПРАЙМ. Участники акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали разрушать железные барьеры и вступили в стычки с полицией в турецкой столице – Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре и Измире. Толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкаре начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Полиция свалила на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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турция, анкара, протесты
Политика, ТУРЦИЯ, Анкара, протесты
21:28 22.03.2025
 
Протестующие в Анкаре вступили в стычки с полицией и начали ломать барьеры

РИА: протестующие в Анкаре вступили в стычки с полицией, ломают барьеры

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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АНКАРА, 22 мар – ПРАЙМ. Участники акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали разрушать железные барьеры и вступили в стычки с полицией в турецкой столице – Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре и Измире.
Толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкаре начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Полиция свалила на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные.
Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов.
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Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
 
ПолитикаТУРЦИЯАнкарапротесты
 
 
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