https://1prime.ru/20250322/provayder-856015964.html

ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров

ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров - 22.03.2025, ПРАЙМ

ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T17:00+0300

2025-03-22T17:00+0300

2025-03-22T17:00+0300

александр хинштейн

роскомнадзор

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о противодействии монополиям интернет-провайдеров в связи с ситуацией вокруг провайдера Lovit.Ранее Роскомнадзор подтвердил факт массированной DDoS-атаки на провайдера домашнего интернета Lovit. В ведомстве сообщили, что специалисты работают над устранением последствий атаки, и доступ в интернет частично восстановлен."Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров... Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал депутат в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250322/uchenye-856015395.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр хинштейн, роскомнадзор, технологии