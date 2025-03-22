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ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров - 22.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров - 22.03.2025, ПРАЙМ
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T17:00+0300
2025-03-22T17:00+0300
александр хинштейн
роскомнадзор
технологии
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о противодействии монополиям интернет-провайдеров в связи с ситуацией вокруг провайдера Lovit.Ранее Роскомнадзор подтвердил факт массированной DDoS-атаки на провайдера домашнего интернета Lovit. В ведомстве сообщили, что специалисты работают над устранением последствий атаки, и доступ в интернет частично восстановлен."Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров... Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал депутат в своем Telegram-канале.
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александр хинштейн, роскомнадзор, технологии
Александр Хинштейн, Роскомнадзор, Технологии
17:00 22.03.2025
 
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров

В ГД попросили ФАС проверить исполнение закона против монополии провайдеров из-за Lovit

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о противодействии монополиям интернет-провайдеров в связи с ситуацией вокруг провайдера Lovit.
Ранее Роскомнадзор подтвердил факт массированной DDoS-атаки на провайдера домашнего интернета Lovit. В ведомстве сообщили, что специалисты работают над устранением последствий атаки, и доступ в интернет частично восстановлен.
"Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров... Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения
16:39
 
Александр ХинштейнРоскомнадзорТехнологии
 
 
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