https://1prime.ru/20250322/provayder-856015964.html
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров - 22.03.2025, ПРАЙМ
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T17:00+0300
2025-03-22T17:00+0300
2025-03-22T17:00+0300
александр хинштейн
роскомнадзор
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о противодействии монополиям интернет-провайдеров в связи с ситуацией вокруг провайдера Lovit.Ранее Роскомнадзор подтвердил факт массированной DDoS-атаки на провайдера домашнего интернета Lovit. В ведомстве сообщили, что специалисты работают над устранением последствий атаки, и доступ в интернет частично восстановлен."Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров... Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал депутат в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250322/uchenye-856015395.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, роскомнадзор, технологии
Александр Хинштейн, Роскомнадзор, Технологии
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров
В ГД попросили ФАС проверить исполнение закона против монополии провайдеров из-за Lovit
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о проверке соблюдения закона о противодействии монополиям интернет-провайдеров в связи с ситуацией вокруг провайдера Lovit.
Ранее Роскомнадзор подтвердил факт массированной DDoS-атаки на провайдера домашнего интернета Lovit. В ведомстве сообщили, что специалисты работают над устранением последствий атаки, и доступ в интернет частично восстановлен.
"Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров... Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал депутат в своем Telegram-канале.
В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения