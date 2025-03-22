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Спецпосланник Трампа дал оценку Путину - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланник Трампа дал оценку Путину
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину - 22.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину
Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T13:42+0300
2025-03-22T13:58+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
такер карлсон
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф."Путин - очень умный парень", - сказал спецпосланник в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Спецпосланник отметил, что в КГБ набирали только самых умных людей СССР."Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", - добавил он.18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и другие международные вопросы. Российский лидер выразил согласие с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, такер карлсон
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
13:42 22.03.2025 (обновлено: 13:58 22.03.2025)
 
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину

Спецпосланник США Уиткофф назвал Путина очень умным человеком

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
"Путин - очень умный парень", - сказал спецпосланник в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Спецпосланник отметил, что в КГБ набирали только самых умных людей СССР.
"Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", - добавил он.
18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и другие международные вопросы. Российский лидер выразил согласие с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффТакер Карлсон
 
 
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