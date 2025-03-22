https://1prime.ru/20250322/putin-856012923.html
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину - 22.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину
Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T13:42+0300
2025-03-22T13:42+0300
2025-03-22T13:58+0300
политика
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф."Путин - очень умный парень", - сказал спецпосланник в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Спецпосланник отметил, что в КГБ набирали только самых умных людей СССР."Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", - добавил он.18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и другие международные вопросы. Российский лидер выразил согласие с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
https://1prime.ru/20250322/vopros-856009783.html
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владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, такер карлсон
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину
Спецпосланник США Уиткофф назвал Путина очень умным человеком
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
"Путин - очень умный парень", - сказал спецпосланник в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Спецпосланник отметил, что в КГБ набирали только самых умных людей СССР.
"Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", - добавил он.
18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и другие международные вопросы. Российский лидер выразил согласие с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России