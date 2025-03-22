https://1prime.ru/20250322/putin-856012923.html

Спецпосланник Трампа дал оценку Путину

Спецпосланник Трампа дал оценку Путину - 22.03.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа дал оценку Путину

Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T13:42+0300

2025-03-22T13:42+0300

2025-03-22T13:58+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

такер карлсон

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин - очень умный человек, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф."Путин - очень умный парень", - сказал спецпосланник в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Спецпосланник отметил, что в КГБ набирали только самых умных людей СССР."Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", - добавил он.18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и другие международные вопросы. Российский лидер выразил согласие с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

https://1prime.ru/20250322/vopros-856009783.html

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владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, такер карлсон