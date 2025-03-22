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США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN - 22.03.2025, ПРАЙМ
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США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN
США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN - 22.03.2025, ПРАЙМ
США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN
США в ускоренном темпе разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", предназначенную для защиты страны от ударов ракет большой... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T16:54+0300
2025-03-22T16:54+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США в ускоренном темпе разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", предназначенную для защиты страны от ударов ракет большой дальности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией. "Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа", - сказано в сообщении телеканала. Как уточняет CNN, "Золотой купол" находится на стадии концептуальной разработки. Проект рассматривается как аналог израильской системы "Железный купол", но с существенными отличиями. Американская система должна охватывать всю территорию страны и отражать атаки современных баллистических и гиперзвуковых ракет.Ранее президент США подписал указ, обязывающий министра обороны представить детальный план создания и развертывания новой системы ПРО. Согласно информации телеканала, Пентагон пересматривает бюджетные планы на период 2026–2030 годов в соответствии с президентскими приоритетами.По мнению бывшего высокопоставленного представителя Пентагона, адмирала в отставке Марка Монтгомери, создание полноценной системы ПРО такого уровня может занять от 7 до 10 лет. Даже в этом случае её возможности могут быть ограничены защитой лишь наиболее важных федеральных объектов и крупных городов.
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дональд трамп, пит хегсет, cnn, вашингтон, сша
Политика, Дональд Трамп, Пит Хегсет, CNN, ВАШИНГТОН, США
16:54 22.03.2025
 
США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN

CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО для защиты от ракет большой дальности

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США в ускоренном темпе разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", предназначенную для защиты страны от ударов ракет большой дальности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.
"Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа", - сказано в сообщении телеканала.
Как уточняет CNN, "Золотой купол" находится на стадии концептуальной разработки. Проект рассматривается как аналог израильской системы "Железный купол", но с существенными отличиями. Американская система должна охватывать всю территорию страны и отражать атаки современных баллистических и гиперзвуковых ракет.
Ранее президент США подписал указ, обязывающий министра обороны представить детальный план создания и развертывания новой системы ПРО. Согласно информации телеканала, Пентагон пересматривает бюджетные планы на период 2026–2030 годов в соответствии с президентскими приоритетами.
По мнению бывшего высокопоставленного представителя Пентагона, адмирала в отставке Марка Монтгомери, создание полноценной системы ПРО такого уровня может занять от 7 до 10 лет. Даже в этом случае её возможности могут быть ограничены защитой лишь наиболее важных федеральных объектов и крупных городов.
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ПолитикаДональд ТрампПит ХегсетCNNВАШИНГТОНСША
 
 
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