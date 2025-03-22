https://1prime.ru/20250322/rakety-856015673.html

США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN

США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN - 22.03.2025, ПРАЙМ

США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN

США в ускоренном темпе разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", предназначенную для защиты страны от ударов ракет большой... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T16:54+0300

2025-03-22T16:54+0300

2025-03-22T16:54+0300

политика

дональд трамп

пит хегсет

cnn

вашингтон

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США в ускоренном темпе разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", предназначенную для защиты страны от ударов ракет большой дальности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией. "Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа", - сказано в сообщении телеканала. Как уточняет CNN, "Золотой купол" находится на стадии концептуальной разработки. Проект рассматривается как аналог израильской системы "Железный купол", но с существенными отличиями. Американская система должна охватывать всю территорию страны и отражать атаки современных баллистических и гиперзвуковых ракет.Ранее президент США подписал указ, обязывающий министра обороны представить детальный план создания и развертывания новой системы ПРО. Согласно информации телеканала, Пентагон пересматривает бюджетные планы на период 2026–2030 годов в соответствии с президентскими приоритетами.По мнению бывшего высокопоставленного представителя Пентагона, адмирала в отставке Марка Монтгомери, создание полноценной системы ПРО такого уровня может занять от 7 до 10 лет. Даже в этом случае её возможности могут быть ограничены защитой лишь наиболее важных федеральных объектов и крупных городов.

https://1prime.ru/20250322/evropa-856015517.html

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, пит хегсет, cnn, вашингтон, сша