Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников - 22.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250322/reb-856016881.html
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников - 22.03.2025, ПРАЙМ
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников
Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:08+0300
2025-03-22T19:10+0300
вооружения
европа
рэб
экспертное мнение
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в критической зависимости от Соединенных Штатов, поскольку сами не располагают необходимыми возможностями. Об этом свидетельствуют данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).Как указывается в документе, ни одно из государств Евросоюза не имеет ни технологической базы, ни нужного количества специалистов для быстрого повышения эффективности РЭБ. Определенные возможности существуют у Великобритании, но и у нее есть серьезные проблемы в этой сфере."Поддержание этих жизненно важных и ограниченных возможностей в данной области в эпоху развития цифровых технологий потребует увеличения инвестиций и быстрого внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения", - считают эксперты RUSI.Вместе с тем подчеркивается, что с учетом неоднозначной политики, которую новая администрация США проводят в отношении Европы, высокий уровень зависимости европейских государств от Соединенных Штатов может стать существенной проблемой.
https://1prime.ru/20250322/ugroza-856013852.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, рэб, экспертное мнение, сша
Вооружения, ЕВРОПА, РЭБ, экспертное мнение, США
18:08 22.03.2025 (обновлено: 19:10 22.03.2025)
 
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников

RUSI: в сфере РЭБ страны Европы критически зависят от США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в критической зависимости от Соединенных Штатов, поскольку сами не располагают необходимыми возможностями. Об этом свидетельствуют данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
Как указывается в документе, ни одно из государств Евросоюза не имеет ни технологической базы, ни нужного количества специалистов для быстрого повышения эффективности РЭБ. Определенные возможности существуют у Великобритании, но и у нее есть серьезные проблемы в этой сфере.
"Поддержание этих жизненно важных и ограниченных возможностей в данной области в эпоху развития цифровых технологий потребует увеличения инвестиций и быстрого внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения", - считают эксперты RUSI.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе
14:31
Вместе с тем подчеркивается, что с учетом неоднозначной политики, которую новая администрация США проводят в отношении Европы, высокий уровень зависимости европейских государств от Соединенных Штатов может стать существенной проблемой.
 
ВооруженияЕВРОПАРЭБэкспертное мнениеСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала