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"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников - 22.03.2025, ПРАЙМ
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников
Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:08+0300
2025-03-22T18:08+0300
2025-03-22T19:10+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в критической зависимости от Соединенных Штатов, поскольку сами не располагают необходимыми возможностями. Об этом свидетельствуют данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).Как указывается в документе, ни одно из государств Евросоюза не имеет ни технологической базы, ни нужного количества специалистов для быстрого повышения эффективности РЭБ. Определенные возможности существуют у Великобритании, но и у нее есть серьезные проблемы в этой сфере."Поддержание этих жизненно важных и ограниченных возможностей в данной области в эпоху развития цифровых технологий потребует увеличения инвестиций и быстрого внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения", - считают эксперты RUSI.Вместе с тем подчеркивается, что с учетом неоднозначной политики, которую новая администрация США проводят в отношении Европы, высокий уровень зависимости европейских государств от Соединенных Штатов может стать существенной проблемой.
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европа, рэб, экспертное мнение, сша
Вооружения, ЕВРОПА, РЭБ, экспертное мнение, США
"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников
RUSI: в сфере РЭБ страны Европы критически зависят от США
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в критической зависимости от Соединенных Штатов, поскольку сами не располагают необходимыми возможностями. Об этом свидетельствуют данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)
.
Как указывается в документе, ни одно из государств Евросоюза не имеет ни технологической базы, ни нужного количества специалистов для быстрого повышения эффективности РЭБ. Определенные возможности существуют у Великобритании, но и у нее есть серьезные проблемы в этой сфере.
"Поддержание этих жизненно важных и ограниченных возможностей в данной области в эпоху развития цифровых технологий потребует увеличения инвестиций и быстрого внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения", - считают эксперты RUSI.
"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе
Вместе с тем подчеркивается, что с учетом неоднозначной политики, которую новая администрация США проводят в отношении Европы, высокий уровень зависимости европейских государств от Соединенных Штатов может стать существенной проблемой.