https://1prime.ru/20250322/reb-856016881.html

"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников

"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Ахиллесова пята" Евросоюза. В Британии раскрыли слабость союзников

Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T18:08+0300

2025-03-22T18:08+0300

2025-03-22T19:10+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы имеют ключевое значение для боеспособности ВВС Европы. При этом РЭБ - одна их тех сфер, где государства-члены НАТО находятся в критической зависимости от Соединенных Штатов, поскольку сами не располагают необходимыми возможностями. Об этом свидетельствуют данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).Как указывается в документе, ни одно из государств Евросоюза не имеет ни технологической базы, ни нужного количества специалистов для быстрого повышения эффективности РЭБ. Определенные возможности существуют у Великобритании, но и у нее есть серьезные проблемы в этой сфере."Поддержание этих жизненно важных и ограниченных возможностей в данной области в эпоху развития цифровых технологий потребует увеличения инвестиций и быстрого внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения", - считают эксперты RUSI.Вместе с тем подчеркивается, что с учетом неоднозначной политики, которую новая администрация США проводят в отношении Европы, высокий уровень зависимости европейских государств от Соединенных Штатов может стать существенной проблемой.

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европа, рэб, экспертное мнение, сша