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В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли

В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли - 22.03.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли

Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, Россия настроена на дальнейшую работу с Мьянмой в сфере ядерной... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T10:46+0300

2025-03-22T10:46+0300

2025-03-22T10:46+0300

энергетика

мьянма

вьетнам

алексей лихачев

росатом

мид

асеан

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, Россия настроена на дальнейшую работу с Мьянмой в сфере ядерной энергетики. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. Воробьева отметила, что партнеры России из стран АСЕАН проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Она напомнила об усилиях "Росатома" по содействию Мьянме в развитии ядерной инфраструктуры, подготовке кадров и обмену опытом в различных областях применения ядерных технологий.По словам дипломата, подписание в начале марта межправительственного соглашения создало правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта в Мьянме."Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы", - добавила Воробьева. В начале марта было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства АЭС малой мощности в Мьянме. Мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт.Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что Россия предлагает Вьетнаму современную и безопасную АЭС на основе двух энергоблоков и начинает работу по актуализации договоренностей о строительстве новой АЭС. Лихачев заявил, что Ханой выразил желание вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", от которого Вьетнам отказался в 2016 году.

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мьянма, вьетнам, алексей лихачев, росатом, мид, асеан, россия