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В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли - 22.03.2025, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли
В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли - 22.03.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли
Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, Россия настроена на дальнейшую работу с Мьянмой в сфере ядерной... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T10:46+0300
2025-03-22T10:46+0300
энергетика
мьянма
вьетнам
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, Россия настроена на дальнейшую работу с Мьянмой в сфере ядерной энергетики. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. Воробьева отметила, что партнеры России из стран АСЕАН проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Она напомнила об усилиях "Росатома" по содействию Мьянме в развитии ядерной инфраструктуры, подготовке кадров и обмену опытом в различных областях применения ядерных технологий.По словам дипломата, подписание в начале марта межправительственного соглашения создало правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта в Мьянме."Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы", - добавила Воробьева. В начале марта было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства АЭС малой мощности в Мьянме. Мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт.Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что Россия предлагает Вьетнаму современную и безопасную АЭС на основе двух энергоблоков и начинает работу по актуализации договоренностей о строительстве новой АЭС. Лихачев заявил, что Ханой выразил желание вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", от которого Вьетнам отказался в 2016 году.
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мьянма, вьетнам, алексей лихачев, росатом, мид, асеан, россия
Энергетика, МЬЯНМА, ВЬЕТНАМ, Алексей Лихачев, Росатом, МИД, АСЕАН, РОССИЯ
10:46 22.03.2025
 
В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом и Мьянмой в атомной отрасли

МИД: "Росатом" готов к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, Россия настроена на дальнейшую работу с Мьянмой в сфере ядерной энергетики. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
Воробьева отметила, что партнеры России из стран АСЕАН проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Она напомнила об усилиях "Росатома" по содействию Мьянме в развитии ядерной инфраструктуры, подготовке кадров и обмену опытом в различных областях применения ядерных технологий.
По словам дипломата, подписание в начале марта межправительственного соглашения создало правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта в Мьянме.
"Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы", - добавила Воробьева.
В начале марта было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства АЭС малой мощности в Мьянме. Мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что Россия предлагает Вьетнаму современную и безопасную АЭС на основе двух энергоблоков и начинает работу по актуализации договоренностей о строительстве новой АЭС. Лихачев заявил, что Ханой выразил желание вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", от которого Вьетнам отказался в 2016 году.
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ЭнергетикаМЬЯНМАВЬЕТНАМАлексей ЛихачевРосатомМИДАСЕАНРОССИЯ
 
 
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