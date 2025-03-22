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В России к 2030 году расчистят более тысячи километров русел рек

В России к 2030 году расчистят более тысячи километров русел рек - 22.03.2025, ПРАЙМ

В России к 2030 году расчистят более тысячи километров русел рек

Более тысячи километров русел рек и других водоемов расчистят в 84 регионах РФ к 2030 году в рамках направления "Вода России" национального проекта... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T03:44+0300

2025-03-22T03:44+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Более тысячи километров русел рек и других водоемов расчистят в 84 регионах РФ к 2030 году в рамках направления "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росводресурсов. Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды. Этот день был установлен 22 декабря 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. "Мы продолжим работу по расчистке озер и рек. Плановая цифра до 2030 года – более тысячи километров в 84 регионах. Масштаб в два раза больше, чем тот, который мы получили по результатам прошлого нацпроекта", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Дмитрия Кириллова. Он уточнил, что в рамках нацпроекта "Экология", завершенного в 2024 году, было расчищено свыше 600 километров русел рек и других водоемов. Также, по словам Кириллова, в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" планируется создать водохранилища и гидротехнические сооружения в регионах, страдающих от дефицита водных ресурсов, – в Курской, Омской областях, Луганской Народной Республике и Крыму. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. В него войдут шесть направлений: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

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