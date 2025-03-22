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Россия могла бы стать партнером США в решении энергетических вызовов

Россия могла бы стать партнером США в решении энергетических вызовов - 22.03.2025, ПРАЙМ

Россия могла бы стать партнером США в решении энергетических вызовов

Россия могла бы стать партнером США в решении энергетических вызовов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, потребление электроэнергии... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T04:36+0300

2025-03-22T04:36+0300

2025-03-22T04:36+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия могла бы стать партнером США в решении энергетических вызовов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, потребление электроэнергии которыми в Штатах к 2030 году может вырасти как минимум вдвое, заявил РИА Новости независимый инвестиционный советник, основатель финтех-компании Gbig Holdings Руфат Абясов. "На данный момент (2025 год) энергетические мощности США достаточны для обеспечения работы систем ИИ, потребляющих 150-180 ТВт.ч, или 4-5% от общего производства электроэнергии. Будущий вызов: к 2030 году энергопотребление ИИ может вырасти до 300-600 ТВт.ч (7-15% от общего производства), что при ограниченном росте генерирующих мощностей создаст серьезный дефицит электроэнергии", - сказал эксперт. Он добавил, что без значительных инвестиций (около 500 миллиардов долларов) в развитие энергетической инфраструктуры США рискуют столкнуться с "энергетическим потолком" для развития ИИ к 2030 году, что может замедлить технологический прогресс и ослабить конкурентные позиции страны на глобальном рынке. Абясов отметил, что Штатам нужно также диверсифицировать энергетический портфель, развивая возобновляемую, ядерную и газовую генерацию с улавливанием и хранением СО2, модернизировать электросети и развивать системы накопления энергии, упростить регуляторные процедуры для ускорения строительства новых мощностей. "Теоретически Россия, обладая значительными энергетическими ресурсами и опытом в ядерной энергетике, могла бы стать партнером США в решении энергетических вызовов ИИ", - сказал эксперт. В частности, Россия могла бы поставлять газ, ядерное топливо для АЭС, редкоземельные металлы для производства батарей и компонентов для возобновляемой энергетики. Кроме того, "Росатом" является мировым лидером в строительстве ядерных реакторов и разработке малых модульных реакторов, и сотрудничество с ним могло бы ускорить развитие атомной энергетики в США. Однако, по оценкам Абясова, санкции и геополитическая напряженность, экономические факторы, стремление США к энергетической независимости и наличие у Вашингтона альтернативных партнеров в лице Канады, Австралии и стран Персидского залива может ограничивать такие инициативы. И в текущей ситуации реалистичнее такой формат партнерства, как обмен в области энергоэффективных вычислений, сотрудничество через международные организации (МАГАТЭ, МЭА), разработка международных стандартов энергоэффективности для ИИ.

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технологии, сша, москва, вашингтон, росатом, магатэ, мэа