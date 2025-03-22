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Рубль сохранит попытки роста: юаню суждено сходить на Мосбирже к 11 рублям

Рубль сохранит попытки роста: юаню суждено сходить на Мосбирже к 11 рублям - 22.03.2025, ПРАЙМ

Рубль сохранит попытки роста: юаню суждено сходить на Мосбирже к 11 рублям

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе по инерции еще прибавил, увеличив волатильность - опять за счет роста... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T00:04+0300

2025-03-22T00:04+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе по инерции еще прибавил, увеличив волатильность - опять за счет роста. Курсовой недельный диапазон составил 11,13-11,75 рубля за юань. На три дня снижения юаня (обновившего минимум с июня 2024 года) пришлось два дня его повышения. Его курс "нарисовал подкову" на графике за неделю.Рубль по инерции опирался на сохранение спроса на высокодоходные рублевые активы: инвесторы продолжали понемногу продавать валюту, стараясь зафиксировать на долгий срок высокие ставки в рублях, которые вскоре могут пойти вниз.Однако нарастающая перекупленность рубля требовала коррекции, и пауза в переговорном процессе по Украине подтолкнула инвесторов к откупу существенно подешевевшей валюты во второй половине недели. Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней немного помешало этому, хотя сигнал финрегулятора и был изменен.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, поднялись до 0,15 годовых против 0,14%, а на неделе росли до 0,22%, вторую неделю оставаясь положительными.В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю опять упал на 33 копейки до 11,47 рублей. Курс доллара за неделю опустился на 93 копейки до 84,64 рубля, а евро - на 2,18 рубля, до 91,43 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе стабилизировалась и за неделю прибавила от 7,238 юаня до 7,249 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,379 юаня, что на 1,8% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 6,1 тысячи против 6,03 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ РОС ПО ИНЕРЦИИРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня, который продолжил по инерции сползать в направлении ключевого уровня 11 рублей. Ожидания телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поддерживали надежды на снижение геополитических рисков.На этом фоне вполне правдоподобной была появившаяся на рынке информация об интересе иностранных инвесторов к рублевым активам и о возможном возрождении (в условиях потенциального смягчения антироссийских санкций) carry-trade, в рамках которого заемная по низким ставкам валюта конвертируется инвесторами в рубли для покупки высокодоходных рублевых активов.Еще одним фактором укрепления рубля на неделе было приближение экспирации квартальных фьючерсов на курс валют к рублю. В нынешней ситуации, когда они были куплены с ориентиром в районе 90 рублей за доллар, крупным игрокам могло быть интересно "вынести" покупателей на "стоп-лоссы" по возможно более низкому курсу доллара.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком коррекции рубля вниз. Юань оттолкнулся от минимумов с прошлого лета в районе 11,13 рубля и стал прибавлять в весе – в направлении ключевого уровня 11,5 рубля.Состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа, судя по реакции рынка, не принес сенсаций, сохранив геополитически риски повышенными. В итоге, "на факте" этого события началась коррекция вниз цен рублевых активов, это поддержало и коррекцию рубля вниз.ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. При этом регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.Таким образом, сигнал ЦБ изменен - из него пропало указание на возможность повышения ставки уже на ближайшем заседании. Цели же по инфляции в 4% регулятор рассчитывает достичь в 2026 году.Таким образом, есть сигналы для смягчения денежно-кредитной политики, и это может увеличить волну желающих зафиксировать высокую рублевую доходность на длинный срок. То есть потенциал для конвертации валюты в рубли сохраняется, а близость пика мартовского налогового периода может добавить поддержки рублю. В итоге курс юаня на Мосбирже может протестировать психологический уровень 11 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

курсы валют, рубль, мнения аналитиков