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Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил Вулин - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил Вулин
Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил Вулин - 22.03.2025, ПРАЙМ
Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил Вулин
Сербия не присоединяется к санкциям Запада против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T13:17+0300
2025-03-22T13:17+0300
политика
сербия
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сербия не присоединяется к санкциям Запада против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) России Сергеем Шойгу. "Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать", - подчеркнул заместитель председателя сербского правительства.Вице-премьер республики также заявил, что официальный Белград признает свою ошибку, допущенную при голосовании в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН, поскольку не хочет "обидеть друзей"."Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей", - отметил он.Ранее, 24 февраля, ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию, требующую от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". В документе, который поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию (кроме Северной Македонии, которая воздержалась), не осуждаются террористические атаки Киева против мирных граждан РФ и преступления ВСУ в Курской области, а также отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение.Президент Сербии Александр Вучич заявил в тот же день, что сербская делегация проголосовала за западную резолюцию "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. Он добавил, что за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".
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сербия, рф
Политика, СЕРБИЯ, РФ
13:17 22.03.2025
 
Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил Вулин

Вулин: Сербия не будет присоединяться к санкциям против России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сербия не присоединяется к санкциям Запада против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) России Сергеем Шойгу.
"Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать", - подчеркнул заместитель председателя сербского правительства.
Вице-премьер республики также заявил, что официальный Белград признает свою ошибку, допущенную при голосовании в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН, поскольку не хочет "обидеть друзей".
"Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей", - отметил он.
Ранее, 24 февраля, ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию, требующую от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". В документе, который поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию (кроме Северной Македонии, которая воздержалась), не осуждаются террористические атаки Киева против мирных граждан РФ и преступления ВСУ в Курской области, а также отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в тот же день, что сербская делегация проголосовала за западную резолюцию "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. Он добавил, что за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".
Штаб-квартира Организации объединенных наций - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
12 марта, 18:56
 
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