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Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS
Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS - 22.03.2025, ПРАЙМ
Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS
Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T04:20+0300
2025-03-22T04:20+0300
бизнес
экономика
россия
сша
сербия
белград
александр вучич
nis
газпром
janaf
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, но Сербия бы не обрадовалась такому совладельцу своей компании, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Прежде всего, это должно быть решением России. Но хочу сказать, что мы не очень обрадовались бы тому, что российская сторона продаст что-либо хорватам", - заявил Вулин РИА Новости. Он посоветовал найти другие варианты. "Лучше найдите кого-нибудь более серьезного. Если уж решите кому-то продавать, продавайте сербам, не хорватам", - отметил вице-премьер. В то же время никаких официальных предложений от JANAF на этот счет не поступало, подчеркнул он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и более 20 ее дочерних структур, в том числе долю в NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США. Также в прессе появились сообщения, о том, что хорватский оператор нефтепровода JANAF заинтересован выкупить российскую долю в NIS.
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бизнес, россия, сша, сербия, белград, александр вучич, nis, газпром, janaf
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, США, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, NIS, Газпром, JANAF
04:20 22.03.2025
 
Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS

Вице-премьер Вулин: Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, но Сербия бы не обрадовалась такому совладельцу своей компании, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Прежде всего, это должно быть решением России. Но хочу сказать, что мы не очень обрадовались бы тому, что российская сторона продаст что-либо хорватам", - заявил Вулин РИА Новости.
Он посоветовал найти другие варианты.
"Лучше найдите кого-нибудь более серьезного. Если уж решите кому-то продавать, продавайте сербам, не хорватам", - отметил вице-премьер.
В то же время никаких официальных предложений от JANAF на этот счет не поступало, подчеркнул он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и более 20 ее дочерних структур, в том числе долю в NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США. Также в прессе появились сообщения, о том, что хорватский оператор нефтепровода JANAF заинтересован выкупить российскую долю в NIS.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр ВучичNISГазпромJANAF
 
 
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