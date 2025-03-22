https://1prime.ru/20250322/serbija-856008616.html

Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS

Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS - 22.03.2025, ПРАЙМ

Сербия не обрадовалась бы совладельцу российской доли в NIS

Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T04:20+0300

2025-03-22T04:20+0300

2025-03-22T04:20+0300

бизнес

экономика

россия

сша

сербия

белград

александр вучич

nis

газпром

janaf

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856008616.jpg?1742606457

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, но Сербия бы не обрадовалась такому совладельцу своей компании, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Прежде всего, это должно быть решением России. Но хочу сказать, что мы не очень обрадовались бы тому, что российская сторона продаст что-либо хорватам", - заявил Вулин РИА Новости. Он посоветовал найти другие варианты. "Лучше найдите кого-нибудь более серьезного. Если уж решите кому-то продавать, продавайте сербам, не хорватам", - отметил вице-премьер. В то же время никаких официальных предложений от JANAF на этот счет не поступало, подчеркнул он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и более 20 ее дочерних структур, в том числе долю в NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США. Также в прессе появились сообщения, о том, что хорватский оператор нефтепровода JANAF заинтересован выкупить российскую долю в NIS.

сша

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, сербия, белград, александр вучич, nis, газпром, janaf