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В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией

В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией - 22.03.2025, ПРАЙМ

В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией

Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях протеста в поддержку политика Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре в пятницу, по словам очевидцев, в ряде... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T00:02+0300

2025-03-22T00:02+0300

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АНКАРА, 21 мар - ПРАЙМ. Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях протеста в поддержку политика Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре в пятницу, по словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в пятницу в городе собралось 300 тысяч человек, политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков. В Стамбуле, по словам очевидцев, произошли стычки между полицейскими и протестующими. Как передает корреспондент РИА Новости, в Анкаре молодые активисты, в основном студенты столичных вузов, ломали железные баррикады. Пока нет официальных данных о пострадавших как со стороны протестующих, так и полицейских. Акции планируются продолжить и в субботу. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

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