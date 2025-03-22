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Сын экс-губернатора Приангарья привлек сестру к подготовке преступления

Сын экс-губернатора Приангарья привлек сестру к подготовке преступления - 22.03.2025, ПРАЙМ

Сын экс-губернатора Приангарья привлек сестру к подготовке преступления

Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на один миллиард рублей, привлек свою сестру к подготовке преступления,... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T05:27+0300

2025-03-22T05:27+0300

2025-03-22T05:27+0300

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на один миллиард рублей, привлек свою сестру к подготовке преступления, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата заксобрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По материалам следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. С целью раздела товарного рынка последний заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов – более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. После апелляции адвоката Левченко дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. Десятого мая 2023 года Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии №14 города Ангарска. "Причастность осужденных к изготовлению фиктивных договоров, в которых фигурирует в качестве подрядчика указанного вида работ ООО "Звезда", и руководящая роль в этом Левченко А.С., подтверждается изъятыми у Рябикина А.А., ФИО79 (сестры Левченко А.С.) документами… Участие Левченко А.С. в подготовке отдельных этапов преступления и организации их исполнения посредством, в том числе сестры, подтверждается письмом, изъятым с электронного адреса ФИО79 (сестры Левченко – ред.) от 27 ноября 2017 года", - говорится в материалах суда. Отец Левченко - Сергей Левченко является членом президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.

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общество , россия, иркутская область, иркутск, приангарье, кпрф, госдума