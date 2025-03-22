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СК раскрыл организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

СК раскрыл организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2025, ПРАЙМ

СК раскрыл организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован и организован спецслужбами "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, заявила официальный | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T09:15+0300

2025-03-22T09:15+0300

2025-03-22T09:24+0300

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован и организован спецслужбами "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России", - заявила Петренко. Представитель СК также сообщила журналистам, что установлены лица, непосредственно занимавшиеся организацией теракта в "Крокус Сити Холле". По данным следствия, это шестеро граждан из Средней Азии, которые в настоящее время находятся за рубежом. В связи с этим они заочно арестованы и объявлены в розыск. Петренко отметила, что данные лица завербовали и организовали подготовку за границей четверых исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 145 человек.В результате оперативно-розыскных мероприятий 23 марта в Брянской области были задержаны четверо непосредственных исполнителей теракта. Президент России Владимир Путин сообщил, что преступники пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы, где для них было подготовлено "окно" для перехода на территорию Украины.По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались дистанционно через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Координаторы находились в афгано-пакистанской зоне.В рамках расследования уголовного дела в Москве были арестованы 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям первоначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть множества людей, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Впоследствии им также были предъявлены обвинения в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана были этапированы еще пять фигурантов дела, которым предъявлены обвинения в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие полагает, что именно они предоставили террористам оружие. Два соучастника задержанных скрылись и объявлены в розыск.

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