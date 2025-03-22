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Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции - 22.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции
Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное снятие американских санкций с Турции и одобрение продажи стране истребителей F-16, сообщает телеканал Fox... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T00:35+0300
2025-03-22T00:35+0300
экономика
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москва
дональд трамп
fox news
f-35 lightning ii
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное снятие американских санкций с Турции и одобрение продажи стране истребителей F-16, сообщает телеканал Fox News. "Трамп выразил интерес к тому, чтобы помочь завершить продажу истребителей F-16 Турции", - указывает телеканал. Отмечается, что Трамп также открыт к продаже Турции истребителей F-35. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Fox News, F-35 Lightning II, F-16
00:35 22.03.2025
 
Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции

Fox News: Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции и продажу F-16

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное снятие американских санкций с Турции и одобрение продажи стране истребителей F-16, сообщает телеканал Fox News.
"Трамп выразил интерес к тому, чтобы помочь завершить продажу истребителей F-16 Турции", - указывает телеканал.
Отмечается, что Трамп также открыт к продаже Турции истребителей F-35.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯТУРЦИЯСШАМОСКВАДональд ТрампFox NewsF-35 Lightning IIF-16
 
 
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