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Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо - 22.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо
Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо
Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T01:14+0300
2025-03-22T01:14+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. "Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было", - приводит пресс-пул слова американского лидера о санкциях против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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мировая экономика, общество , запад, рф, москва, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин
01:14 22.03.2025
 
Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо

Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого-либо

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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома.
"Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было", - приводит пресс-пул слова американского лидера о санкциях против РФ.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоЗАПАДРФМОСКВАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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