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Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо

Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо - 22.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем кто-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T01:14+0300

2025-03-22T01:14+0300

2025-03-22T01:14+0300

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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. "Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было", - приводит пресс-пул слова американского лидера о санкциях против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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мировая экономика, общество , запад, рф, москва, дональд трамп, владимир путин