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Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня - 22.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня
Добавлена информация (4-й абзац) | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T01:20+0300
2025-03-22T01:20+0300
общество
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сша
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владимир путин
дональд трамп
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Добавлена информация (4-й абзац) ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома. "Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении. Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине. "Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.
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общество , россия, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп
01:20 22.03.2025
 
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня

Трамп: Путин не отвергал предложение о введении режима прекращения огня с Киевом

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Добавлена информация (4-й абзац)
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома.
"Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.
"Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАСШАРФВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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