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Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня
Добавлена информация (4-й абзац) | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T01:20+0300
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Добавлена информация (4-й абзац)
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома.
"Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.
"Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.
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общество , россия, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня
Трамп: Путин не отвергал предложение о введении режима прекращения огня с Киевом
Добавлена информация (4-й абзац)
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома.
"Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.
"Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.