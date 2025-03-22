https://1prime.ru/20250322/tramp-856007895.html

Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня

Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня - 22.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня

Добавлена информация (4-й абзац) | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T01:20+0300

2025-03-22T01:20+0300

2025-03-22T01:20+0300

общество

экономика

россия

украина

сша

рф

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856007895.jpg?1742595626

Добавлена информация (4-й абзац) ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома. "Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении. Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине. "Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп