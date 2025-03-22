https://1prime.ru/20250322/tramp-856011592.html
В Крыму призвали Трампа пересмотреть свои взгляды на Россию
В Крыму призвали Трампа пересмотреть свои взгляды на Россию - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму призвали Трампа пересмотреть свои взгляды на Россию
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и учесть не только ценность ее территории, но и | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T11:13+0300
2025-03-22T11:13+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и учесть не только ценность ее территории, но и другие факторы.Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией необходимо взаимодействовать, так как она обладает самой большой и ценной территорией."Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения", - сказал Константинов в ходе беседы с РИА Новости. По словам Константинова, Россия обладает особым взглядом на мироустройство, который может быть интересен тем, кто ищет выход из тупика, вызванного многолетней ошибочной политикой, включая отход от традиционных и религиозных ценностей. Он подчеркнул, что взгляд и позиция России всегда будут ценны благодаря её приверженности этим ценностям и сохранению памяти о них.
https://1prime.ru/20250322/vopros-856009783.html
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дональд трамп, крым, россия
Дональд Трамп, КРЫМ, РОССИЯ, Политика
В Крыму призвали Трампа пересмотреть свои взгляды на Россию
Глава парламента Крыма Константинов призвал Трампа взглянуть шире на Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и учесть не только ценность ее территории, но и другие факторы.
Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией необходимо взаимодействовать, так как она обладает самой большой и ценной территорией.
"Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения", - сказал Константинов в ходе беседы с РИА Новости.
По словам Константинова, Россия обладает особым взглядом на мироустройство, который может быть интересен тем, кто ищет выход из тупика, вызванного многолетней ошибочной политикой, включая отход от традиционных и религиозных ценностей. Он подчеркнул, что взгляд и позиция России всегда будут ценны благодаря её приверженности этим ценностям и сохранению памяти о них.
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