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Трамп может "развалить" НАТО, не выходя из альянса, пишет Newsweek - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп может "развалить" НАТО, не выходя из альянса, пишет Newsweek
Трамп может "развалить" НАТО, не выходя из альянса, пишет Newsweek - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп может "развалить" НАТО, не выходя из альянса, пишет Newsweek
Президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, не прибегая к формальному выходу из него. Об этом пишет американский журнал Newsweek. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T13:57+0300
2025-03-22T13:57+0300
политика
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европа
дональд трамп
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, не прибегая к формальному выходу из него. Об этом пишет американский журнал Newsweek. "По Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководством… президента Дональда Трампа могут выйти из НАТО. Однако Трампу, известному своим скептическим отношением к трансатлантическому альянсу под предводительством США, нет необходимости выходить из НАТО, чтобы его развалить", - сказано в материале издания. Newsweek указывает на сложность и длительность процедуры выхода из альянса. Для начала необходимо за год уведомить остальных членов о намерении покинуть союз. Далее следует провести консультации с многочисленными комитетами Конгресса США и получить его одобрение на такой шаг, что делает процесс весьма трудоемким.Вместо формального выхода, как полагает доцент Эксетерского университета Дэвид Благден, Трамп может выбрать стратегию, направленную на подрыв доверия к обязательствам США в рамках статьи 5 Договора о НАТО, касающейся коллективной обороны. Создавая сомнения в готовности США прийти на помощь союзникам, подвергшимся нападению, Трамп может существенно ослабить сплоченность и эффективность альянса.Журнал выделяет ряд конкретных мер, которые Трамп мог бы предпринять для достижения этой цели. К ним относятся: сокращение масштабов американского военного присутствия в Европе, отказ от участия в совместных учениях НАТО и отказ от назначения американского генерала на должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, что является традицией, соблюдаемой на протяжении почти 75 лет.Ранее телеканал NBC News сообщал, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО, если она не выполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточный вклад в обороноспособность НАТО и требовал увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, европа, дональд трамп, нато, newsweek
Политика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, НАТО, Newsweek
13:57 22.03.2025
 
Трамп может "развалить" НАТО, не выходя из альянса, пишет Newsweek

Newsweek: Трамп может подорвать деятельность НАТО, даже не покидая альянса

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, не прибегая к формальному выходу из него. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
"По Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководством… президента Дональда Трампа могут выйти из НАТО. Однако Трампу, известному своим скептическим отношением к трансатлантическому альянсу под предводительством США, нет необходимости выходить из НАТО, чтобы его развалить", - сказано в материале издания.
Newsweek указывает на сложность и длительность процедуры выхода из альянса. Для начала необходимо за год уведомить остальных членов о намерении покинуть союз. Далее следует провести консультации с многочисленными комитетами Конгресса США и получить его одобрение на такой шаг, что делает процесс весьма трудоемким.
Вместо формального выхода, как полагает доцент Эксетерского университета Дэвид Благден, Трамп может выбрать стратегию, направленную на подрыв доверия к обязательствам США в рамках статьи 5 Договора о НАТО, касающейся коллективной обороны. Создавая сомнения в готовности США прийти на помощь союзникам, подвергшимся нападению, Трамп может существенно ослабить сплоченность и эффективность альянса.
Журнал выделяет ряд конкретных мер, которые Трамп мог бы предпринять для достижения этой цели. К ним относятся: сокращение масштабов американского военного присутствия в Европе, отказ от участия в совместных учениях НАТО и отказ от назначения американского генерала на должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, что является традицией, соблюдаемой на протяжении почти 75 лет.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО, если она не выполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточный вклад в обороноспособность НАТО и требовал увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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ПолитикаСШАЕВРОПАДональд ТрампНАТОNewsweek
 
 
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