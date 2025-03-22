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Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок, передают СМИ - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок, передают СМИ
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок, передают СМИ - 22.03.2025, ПРАЙМ
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок, передают СМИ
Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T17:24+0300
2025-03-22T17:24+0300
политика
сша
букмекеры
дональд трамп
переизбрание
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция страны запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, пишет в субботу издание Newsweek со ссылкой на данные компании William Hill. Согласно прогнозу букмекеров, Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая лишь действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы оцениваются в 5 к 2 (28,6%). На третьем месте оказался сын главы государства Дональд Трамп-младший (9 к 1). Трамп неоднократно шутил о возможности своего избрания на третий президентский срок. Ранее его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом Бэннон трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число президентских сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Однако большинство экспертов не разделяет такую позицию. "Отмена 22-й поправки является фантастикой. Для такого изменения необходимо подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет", – заявил Newsweek глава Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томас Гифт. William Hill также отдельно оценивает вероятность отмены 22-й поправки до 2029 года в 5 к 2 (28,6%). Трамп одержал победу на выборах 2024 года, став вторым в истории президентом США, избранным на второй срок после перерыва. На выборах он победил тогдашнего вице-президента Камалу Харрис, впервые выиграв не только по голосам выборщиков, но и по числу голосов избирателей.
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сша, букмекеры, дональд трамп, переизбрание
Политика, США, букмекеры, Дональд Трамп, Переизбрание
17:24 22.03.2025
 
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок, передают СМИ

Newsweek: букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок году в 5 к 1

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция страны запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, пишет в субботу издание Newsweek со ссылкой на данные компании William Hill.
Согласно прогнозу букмекеров, Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая лишь действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы оцениваются в 5 к 2 (28,6%). На третьем месте оказался сын главы государства Дональд Трамп-младший (9 к 1).
Трамп неоднократно шутил о возможности своего избрания на третий президентский срок. Ранее его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом Бэннон трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число президентских сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Однако большинство экспертов не разделяет такую позицию.
"Отмена 22-й поправки является фантастикой. Для такого изменения необходимо подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет", – заявил Newsweek глава Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томас Гифт.
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William Hill также отдельно оценивает вероятность отмены 22-й поправки до 2029 года в 5 к 2 (28,6%).
Трамп одержал победу на выборах 2024 года, став вторым в истории президентом США, избранным на второй срок после перерыва. На выборах он победил тогдашнего вице-президента Камалу Харрис, впервые выиграв не только по голосам выборщиков, но и по числу голосов избирателей.
 
ПолитикаСШАбукмекерыДональд ТрампПереизбрание
 
 
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