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Телеканал CNN обвинил Трампа в искажении ряда фактов - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Телеканал CNN обвинил Трампа в искажении ряда фактов
Телеканал CNN обвинил Трампа в искажении ряда фактов - 22.03.2025, ПРАЙМ
Телеканал CNN обвинил Трампа в искажении ряда фактов
Президент США Дональд Трамп привел завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая объем американской помощи Украине, масштабы миграции, торговый дефицит... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:59+0300
2025-03-22T18:59+0300
политика
cnn
дональд трамп
обвинение
помощь украине
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп привел завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая объем американской помощи Украине, масштабы миграции, торговый дефицит с Китаем и Канадой, а также смертность от фентанила, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений главы государства. В частности, по данным телеканала, Трамп заявил, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи. В то же время CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США пообещали предоставить Украине около 129 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 миллиардов. CNN также отмечает, что Трамп неоднократно заявлял, будто НАТО "перестала бы существовать", если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. "Это не имеет смысла, очевидно", – прокомментировал это телеканалу профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек, добавив, что за последние годы лишь США при Трампе "давали сигнал о возможности выхода из альянса". При этом президент-республиканец заявил, что нынешний и предыдущий генсеки НАТО якобы сказали ему: "Если бы не Трамп, НАТО бы не существовало". В ответ на это телеканал пишет, что, хотя оба руководителя альянса публично хвалили Трампа за стимулирование роста оборонных расходов, они не заявляли, что альянс мог бы прекратить существование. CNN также указывает, что Трамп ошибочно представил обязательства стран НАТО по оборонным расходам как "неоплаченные счета", тогда как целевой показатель в 2% ВВП, по данным телеканала, представляет собой рекомендацию, а не обязательство. Телеканал приводит выдержку из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны "стремятся двигаться к цели" за десятилетний период. В Белом доме пока не прокомментировали публикацию CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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cnn, дональд трамп, обвинение, помощь украине
Политика, CNN, Дональд Трамп, обвинение, помощь Украине
18:59 22.03.2025
 
Телеканал CNN обвинил Трампа в искажении ряда фактов

CNN обвинил Трампа в искажении данных о помощи Украине и торговом дефиците США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп привел завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая объем американской помощи Украине, масштабы миграции, торговый дефицит с Китаем и Канадой, а также смертность от фентанила, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений главы государства.
В частности, по данным телеканала, Трамп заявил, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи. В то же время CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США пообещали предоставить Украине около 129 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 миллиардов.
CNN также отмечает, что Трамп неоднократно заявлял, будто НАТО "перестала бы существовать", если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. "Это не имеет смысла, очевидно", – прокомментировал это телеканалу профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек, добавив, что за последние годы лишь США при Трампе "давали сигнал о возможности выхода из альянса".
При этом президент-республиканец заявил, что нынешний и предыдущий генсеки НАТО якобы сказали ему: "Если бы не Трамп, НАТО бы не существовало". В ответ на это телеканал пишет, что, хотя оба руководителя альянса публично хвалили Трампа за стимулирование роста оборонных расходов, они не заявляли, что альянс мог бы прекратить существование.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
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17:24
CNN также указывает, что Трамп ошибочно представил обязательства стран НАТО по оборонным расходам как "неоплаченные счета", тогда как целевой показатель в 2% ВВП, по данным телеканала, представляет собой рекомендацию, а не обязательство. Телеканал приводит выдержку из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны "стремятся двигаться к цели" за десятилетний период.
В Белом доме пока не прокомментировали публикацию CNN.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаCNNДональд Трампобвинениепомощь Украине
 
 
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