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В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения

В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения - 22.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения

"Новые люди" предлагают передавать права на изобретения ученым, если разработку не внедряют больше года, рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков. | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T16:39+0300

2025-03-22T16:39+0300

2025-03-22T16:45+0300

роспатент

технологии

россия

владислав даванков

новые люди

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают передавать права на изобретения ученым, если разработку не внедряют больше года, рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков. "Наше предложение - передавать права на изобретения учёным, если разработку не внедряют больше года. Тогда автор сможет найти инвестора сам и продать свою идею, а институт - получить процент от прибыли", - написал депутат в своем Telegram-канале. Еще одна инициатива "Новых людей" - выдача кредитов предпринимателям под залог интеллектуальной собственности, а не под банковские гарантии или залог имущества.Даванков считает, что это поможет развитию многих молодых стартапов. Он отметил поддержку этой инициативы со стороны Юрия Зубова и выразил намерение совместно с Роспатентом продвигать этот проект.

https://1prime.ru/20250307/zhile-855574752.html

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роспатент, технологии, россия, владислав даванков, новые люди