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В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения - 22.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения
В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения - 22.03.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения
"Новые люди" предлагают передавать права на изобретения ученым, если разработку не внедряют больше года, рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T16:39+0300
2025-03-22T16:45+0300
роспатент
технологии
россия
владислав даванков
новые люди
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают передавать права на изобретения ученым, если разработку не внедряют больше года, рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков. "Наше предложение - передавать права на изобретения учёным, если разработку не внедряют больше года. Тогда автор сможет найти инвестора сам и продать свою идею, а институт - получить процент от прибыли", - написал депутат в своем Telegram-канале. Еще одна инициатива "Новых людей" - выдача кредитов предпринимателям под залог интеллектуальной собственности, а не под банковские гарантии или залог имущества.Даванков считает, что это поможет развитию многих молодых стартапов. Он отметил поддержку этой инициативы со стороны Юрия Зубова и выразил намерение совместно с Роспатентом продвигать этот проект.
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роспатент, технологии, россия, владислав даванков, новые люди
Роспатент, Технологии, РОССИЯ, Владислав Даванков, Новые люди
16:39 22.03.2025 (обновлено: 16:45 22.03.2025)
 
В ГД предложили давать права ученым на изобретения при отсутствии внедрения

"Новые люди" предложили давать права ученым, если изобретение не внедряют больше года

© fotolia.com / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают передавать права на изобретения ученым, если разработку не внедряют больше года, рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков.
"Наше предложение - передавать права на изобретения учёным, если разработку не внедряют больше года. Тогда автор сможет найти инвестора сам и продать свою идею, а институт - получить процент от прибыли", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Еще одна инициатива "Новых людей" - выдача кредитов предпринимателям под залог интеллектуальной собственности, а не под банковские гарантии или залог имущества.
Даванков считает, что это поможет развитию многих молодых стартапов. Он отметил поддержку этой инициативы со стороны Юрия Зубова и выразил намерение совместно с Роспатентом продвигать этот проект.
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