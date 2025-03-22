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"Оправдание". Экс-депутат Европарламента раскрыл план ЕС против России

"Оправдание". Экс-депутат Европарламента раскрыл план ЕС против России - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Оправдание". Экс-депутат Европарламента раскрыл план ЕС против России

Евросоюз оправдывает значительные расходы на военно-промышленный комплекс (ВПК) предполагаемой "российской угрозой". Об этом сообщил бывший депутат... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T12:46+0300

2025-03-22T12:46+0300

2025-03-22T12:47+0300

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Евросоюз оправдывает значительные расходы на военно-промышленный комплекс (ВПК) предполагаемой "российской угрозой". Об этом сообщил бывший депутат Европарламента Мик Уоллес."ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс", - написал депутат в социальной сети X.Уоллес также выразил опасение, что рост военных расходов может спровоцировать начало войны, а сами боевые действия не приведут к достижению мира.В четверг, по информации агентства DPA, лидеры стран ЕС договорились о значительном увеличении расходов на оборону до 2030 года. В ближайшие четыре года на эти цели планируется выделить 800 миллиардов евро.

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