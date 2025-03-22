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"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе
"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе - 22.03.2025, ПРАЙМ
"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе
В наибольшей степени установлению мира на Украине угрожает не Китай или Российская Федерация, а лидеры Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X высказал... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T14:31+0300
2025-03-22T14:31+0300
2025-03-22T14:31+0300
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МОСКВА, 22 - мар - ПРАЙМ. В наибольшей степени установлению мира на Украине угрожает не Китай или Российская Федерация, а лидеры Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя публикацию в Financial Times, рассказывающую о программе перевооружения ЕС в течение 5-10 лет."Европейцы — самая большая угроза миру, - написал журналист. - Не Россия и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе".По мнению Боуза, лидеры Евросоюза, раскритиковав решение президента США Дональда Трампа по приостановке военной помощи Киеву, тем самым показали, что именно они представляют собой главную угрозу установлению мира на Украине.Ранее ирландский журналист, комментируя подрыв украинцами газоизмерительной станции "Суджа", заявил, что Владимиру Зеленскому нельзя доверять.
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"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе
Журналист Боуз: больше всего миру на Украине угрожает Европа, а не Россия
МОСКВА, 22 - мар - ПРАЙМ.
В наибольшей степени установлению мира на Украине угрожает не Китай или Российская Федерация, а лидеры Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X
высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя публикацию в Financial Times, рассказывающую о программе перевооружения ЕС в течение 5-10 лет.
"Европейцы — самая большая угроза миру, - написал журналист. - Не Россия и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе".
По мнению Боуза, лидеры Евросоюза, раскритиковав решение президента США Дональда Трампа по приостановке военной помощи Киеву, тем самым показали, что именно они представляют собой главную угрозу установлению мира на Украине.
Орбан раскрыл истинные планы Евросоюза на Украину
Ранее ирландский журналист, комментируя подрыв украинцами газоизмерительной станции "Суджа", заявил, что Владимиру Зеленскому нельзя доверять.