https://1prime.ru/20250322/ugroza-856013852.html

"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе

"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Не Россия и не Китай". На Западе сделали дерзкое заявление о Европе

В наибольшей степени установлению мира на Украине угрожает не Китай или Российская Федерация, а лидеры Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X высказал... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T14:31+0300

2025-03-22T14:31+0300

2025-03-22T14:31+0300

политика

евросоюз

украина

мир

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg

МОСКВА, 22 - мар - ПРАЙМ. В наибольшей степени установлению мира на Украине угрожает не Китай или Российская Федерация, а лидеры Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя публикацию в Financial Times, рассказывающую о программе перевооружения ЕС в течение 5-10 лет."Европейцы — самая большая угроза миру, - написал журналист. - Не Россия и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе".По мнению Боуза, лидеры Евросоюза, раскритиковав решение президента США Дональда Трампа по приостановке военной помощи Киеву, тем самым показали, что именно они представляют собой главную угрозу установлению мира на Украине.Ранее ирландский журналист, комментируя подрыв украинцами газоизмерительной станции "Суджа", заявил, что Владимиру Зеленскому нельзя доверять.

https://1prime.ru/20250315/orban-855815830.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, украина, мир, мнение