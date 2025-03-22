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Эксперт: урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко
Эксперт: урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко - 22.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт: урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко
Урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко, несмотря на стремление американского президента Дональда Трампа к скорейшим результатам, сообщил РИА | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T03:32+0300
2025-03-22T03:32+0300
экономика
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владимир зеленский
минобороны рф
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НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – ПРАЙМ. Урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко, несмотря на стремление американского президента Дональда Трампа к скорейшим результатам, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Мы гораздо ближе к миру, но достижение реального урегулирования не будет быстрым или легким, несмотря на стремление Трампа к быстрым результатам", – отметил Кузник. По словам профессора, это может потребовать терпения и переговорных навыков, которыми администрация Трампа не обладает, учитывая разношерстную команду, которую он собрал вокруг себя. Тем не менее, Кузник отметил, что Трамп заслуживает "большого признания за этот позитивный поворот событий" и за достижение "очень частичного" прекращения огня. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет
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мировая экономика, общество , украина, рф, нью-йорк, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, минобороны рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
03:32 22.03.2025
 
Эксперт: урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко

Профессор Кузник: урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко

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НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – ПРАЙМ. Урегулировать кризис на Украине не выйдет быстро или легко, несмотря на стремление американского президента Дональда Трампа к скорейшим результатам, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Мы гораздо ближе к миру, но достижение реального урегулирования не будет быстрым или легким, несмотря на стремление Трампа к быстрым результатам", – отметил Кузник.
По словам профессора, это может потребовать терпения и переговорных навыков, которыми администрация Трампа не обладает, учитывая разношерстную команду, которую он собрал вокруг себя.
Тем не менее, Кузник отметил, что Трамп заслуживает "большого признания за этот позитивный поворот событий" и за достижение "очень частичного" прекращения огня.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФНью-ЙоркДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМинобороны РФ
 
 
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