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Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года
Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года - 22.03.2025, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года
Ставки по вкладам в ближайшее время могут снизиться - как на смягчении политики Центробанка, так и на ожиданиях банков заполучить более дешевую ликвидность. В... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T03:03+0300
2025-03-22T03:03+0300
2025-03-22T03:03+0300
банковские вклады
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богдан зварич
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в ближайшее время могут снизиться - как на смягчении политики Центробанка, так и на ожиданиях банков заполучить более дешевую ликвидность. В этой ситуации имеет смысл рассмотреть долгосрочные вклады, чтобы зафиксировать условия, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.По его словам, рассчитываемая Центробанком максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, снизилась с пика в районе 22,3%, установленного во второй декаде декабря, до 20,7% в первую декаду марта, уйдя ниже ключевой ставки.“В последнее время макроэкономические данные, показывающие замедление недельной инфляции и снижение инфляционных ожиданий, дают повод предполагать, что регулятор может изменить сигналы, указав на возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, если тренды в инфляции и инфляционных ожиданиях покажут свою устойчивость. Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам”, - говорит Зварич.Учитывая возможность перехода регулятора к смягчению ДКП, до конца года тренд на снижение ставок по вкладам сохранится и может даже ускориться. Кредитные организации ждут возможности в дальнейшем привлечь более дешевую ликвидность от населения. Темпы снижения ставок по вкладам будут зависеть не только от динамики ключевой ставки, но и от возможностей кредитных организаций по размещению ликвидности. Так, активизация кредитования будет сдерживать снижение ставок по вкладам, так как банки смогут оперативно перенаправлять полученные денежные средства в кредитные продукты.“В такой ситуации, возможно, вкладчикам имеет смысл пересмотреть тактику. До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита. Это позволит зафиксировать повышенные ставки на продолжительное время, в результате чего на доход по вкладу не будет влиять снижение ключевой ставки”, - советует аналитик.По данным Банки.Ру, такое смещение уже началось – в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11%, что на 2 п.п. выше, чем в декабре и является максимальным значением с апреля 2024 года.
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банковские вклады, банки, финансы, богдан зварич, банки.ру
банковские вклады, Банки, Финансы, Богдан Зварич, Банки.ру
Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года
Аналитик Зварич: в ближайшее время лучше рассмотреть долгосрочные вклады
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в ближайшее время могут снизиться - как на смягчении политики Центробанка, так и на ожиданиях банков заполучить более дешевую ликвидность. В этой ситуации имеет смысл рассмотреть долгосрочные вклады, чтобы зафиксировать условия, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада
По его словам, рассчитываемая Центробанком максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, снизилась с пика в районе 22,3%, установленного во второй декаде декабря, до 20,7% в первую декаду марта, уйдя ниже ключевой ставки.
“В последнее время макроэкономические данные, показывающие замедление недельной инфляции и снижение инфляционных ожиданий, дают повод предполагать, что регулятор может изменить сигналы, указав на возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, если тренды в инфляции и инфляционных ожиданиях покажут свою устойчивость. Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам”, - говорит Зварич.
Учитывая возможность перехода регулятора к смягчению ДКП, до конца года тренд на снижение ставок по вкладам сохранится и может даже ускориться. Кредитные организации ждут возможности в дальнейшем привлечь более дешевую ликвидность от населения. Темпы снижения ставок по вкладам будут зависеть не только от динамики ключевой ставки, но и от возможностей кредитных организаций по размещению ликвидности. Так, активизация кредитования будет сдерживать снижение ставок по вкладам, так как банки смогут оперативно перенаправлять полученные денежные средства в кредитные продукты.
“В такой ситуации, возможно, вкладчикам имеет смысл пересмотреть тактику. До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита. Это позволит зафиксировать повышенные ставки на продолжительное время, в результате чего на доход по вкладу не будет влиять снижение ключевой ставки”, - советует аналитик.
По данным Банки.Ру, такое смещение уже началось – в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11%, что на 2 п.п. выше, чем в декабре и является максимальным значением с апреля 2024 года.