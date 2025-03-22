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Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года

Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года - 22.03.2025, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам до конца года

Ставки по вкладам в ближайшее время могут снизиться - как на смягчении политики Центробанка, так и на ожиданиях банков заполучить более дешевую ликвидность. В... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T03:03+0300

2025-03-22T03:03+0300

2025-03-22T03:03+0300

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богдан зварич

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в ближайшее время могут снизиться - как на смягчении политики Центробанка, так и на ожиданиях банков заполучить более дешевую ликвидность. В этой ситуации имеет смысл рассмотреть долгосрочные вклады, чтобы зафиксировать условия, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.По его словам, рассчитываемая Центробанком максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, снизилась с пика в районе 22,3%, установленного во второй декаде декабря, до 20,7% в первую декаду марта, уйдя ниже ключевой ставки.“В последнее время макроэкономические данные, показывающие замедление недельной инфляции и снижение инфляционных ожиданий, дают повод предполагать, что регулятор может изменить сигналы, указав на возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, если тренды в инфляции и инфляционных ожиданиях покажут свою устойчивость. Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам”, - говорит Зварич.Учитывая возможность перехода регулятора к смягчению ДКП, до конца года тренд на снижение ставок по вкладам сохранится и может даже ускориться. Кредитные организации ждут возможности в дальнейшем привлечь более дешевую ликвидность от населения. Темпы снижения ставок по вкладам будут зависеть не только от динамики ключевой ставки, но и от возможностей кредитных организаций по размещению ликвидности. Так, активизация кредитования будет сдерживать снижение ставок по вкладам, так как банки смогут оперативно перенаправлять полученные денежные средства в кредитные продукты.“В такой ситуации, возможно, вкладчикам имеет смысл пересмотреть тактику. До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита. Это позволит зафиксировать повышенные ставки на продолжительное время, в результате чего на доход по вкладу не будет влиять снижение ключевой ставки”, - советует аналитик.По данным Банки.Ру, такое смещение уже началось – в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11%, что на 2 п.п. выше, чем в декабре и является максимальным значением с апреля 2024 года.

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банковские вклады, банки, финансы, богдан зварич, банки.ру