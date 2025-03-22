https://1prime.ru/20250322/vlasti-856009704.html
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом - 22.03.2025, ПРАЙМ
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом
Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T07:57+0300
2025-03-22T07:57+0300
2025-03-22T07:57+0300
туризм
бизнес
россия
куба
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856009704.jpg?1742619476
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики Хорхе Альберто Гарсия Домингес.
"Мы над этим работаем, ищем способ соединить Санкт-Петербург с Кубой. Это хороший вариант", - сказал он агентству на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, отвечая на вопрос о планах запустить авиасообщение по этому направлению.
Собеседник также отметил, что число российских туристов на Кубе последовательно растет уже два года, и интерес россиян к отдыху в республике остаётся высоким.
На данный момент авиасообщение с Кубой в России осуществляется только из Москвы.
куба
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, куба, москва, санкт-петербург
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом
Минтуризма Кубы прорабатывает возможность запуска авиасообщения с Петербургом
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики Хорхе Альберто Гарсия Домингес.
"Мы над этим работаем, ищем способ соединить Санкт-Петербург с Кубой. Это хороший вариант", - сказал он агентству на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, отвечая на вопрос о планах запустить авиасообщение по этому направлению.
Собеседник также отметил, что число российских туристов на Кубе последовательно растет уже два года, и интерес россиян к отдыху в республике остаётся высоким.
На данный момент авиасообщение с Кубой в России осуществляется только из Москвы.