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Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом - 22.03.2025, ПРАЙМ
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом
Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T07:57+0300
2025-03-22T07:57+0300
туризм
бизнес
россия
куба
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики Хорхе Альберто Гарсия Домингес. "Мы над этим работаем, ищем способ соединить Санкт-Петербург с Кубой. Это хороший вариант", - сказал он агентству на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, отвечая на вопрос о планах запустить авиасообщение по этому направлению. Собеседник также отметил, что число российских туристов на Кубе последовательно растет уже два года, и интерес россиян к отдыху в республике остаётся высоким. На данный момент авиасообщение с Кубой в России осуществляется только из Москвы.
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туризм, бизнес, россия, куба, москва, санкт-петербург
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
07:57 22.03.2025
 
Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом

Минтуризма Кубы прорабатывает возможность запуска авиасообщения с Петербургом

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики Хорхе Альберто Гарсия Домингес.
"Мы над этим работаем, ищем способ соединить Санкт-Петербург с Кубой. Это хороший вариант", - сказал он агентству на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, отвечая на вопрос о планах запустить авиасообщение по этому направлению.
Собеседник также отметил, что число российских туристов на Кубе последовательно растет уже два года, и интерес россиян к отдыху в республике остаётся высоким.
На данный момент авиасообщение с Кубой в России осуществляется только из Москвы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУБАМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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