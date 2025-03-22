https://1prime.ru/20250322/vlasti-856009704.html

Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом

Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом - 22.03.2025, ПРАЙМ

Власти Кубы прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Петербургом

Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T07:57+0300

2025-03-22T07:57+0300

2025-03-22T07:57+0300

туризм

бизнес

россия

куба

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856009704.jpg?1742619476

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможность запуска авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра туризма республики Хорхе Альберто Гарсия Домингес. "Мы над этим работаем, ищем способ соединить Санкт-Петербург с Кубой. Это хороший вариант", - сказал он агентству на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, отвечая на вопрос о планах запустить авиасообщение по этому направлению. Собеседник также отметил, что число российских туристов на Кубе последовательно растет уже два года, и интерес россиян к отдыху в республике остаётся высоким. На данный момент авиасообщение с Кубой в России осуществляется только из Москвы.

куба

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, куба, москва, санкт-петербург