Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов - 22.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250322/vnzh-856019553.html
США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов
США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов - 22.03.2025, ПРАЙМ
США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов
Правительство США лишь за прошедшие сутки продало тысячу новых "золотых карт", которые дают право постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране на общую сумму... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T23:02+0300
2025-03-22T23:04+0300
экономика
сша
внж
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Правительство США лишь за прошедшие сутки продало тысячу новых "золотых карт", которые дают право постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране на общую сумму $5 миллиардов, заявил министр торговли США Говард Латник. "Кстати, вчера я продал тысячу", – сказал Латник в интервью подкасту All-In, комментируя новую программу, позволяющую получить право на проживание в США за $5 млн. По словам министра, программа была запущена по инициативе президента Дональда Трампа и позволяет иностранцам получить постоянное право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в США, при этом их глобальный доход налогообложению не подлежит. "Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть (карт - ред.) – для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: "Добро пожаловать домой, семья Латников", – отметил он. Латник уточнил, что в случае нарушения закона карта может быть аннулирована, и добавил, что по его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. По его словам, запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать здесь бизнесы и создавать рабочие места.
https://1prime.ru/20250319/mintrud-855956409.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, внж
Экономика, США, ВНЖ
23:02 22.03.2025 (обновлено: 23:04 22.03.2025)
 
США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов

Глава Минторга Латник: США за сутки продали 1 тыс "золотых карт" ВНЖ на $5 млрд

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Правительство США лишь за прошедшие сутки продало тысячу новых "золотых карт", которые дают право постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране на общую сумму $5 миллиардов, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Кстати, вчера я продал тысячу", – сказал Латник в интервью подкасту All-In, комментируя новую программу, позволяющую получить право на проживание в США за $5 млн.
По словам министра, программа была запущена по инициативе президента Дональда Трампа и позволяет иностранцам получить постоянное право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в США, при этом их глобальный доход налогообложению не подлежит.
"Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть (карт - ред.) – для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: "Добро пожаловать домой, семья Латников", – отметил он.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Список профессий для упрощенного получения ВНЖ может сократиться до 31
19 марта, 22:05
Латник уточнил, что в случае нарушения закона карта может быть аннулирована, и добавил, что по его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. По его словам, запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать здесь бизнесы и создавать рабочие места.
 
ЭкономикаСШАВНЖ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала