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США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов

США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов - 22.03.2025, ПРАЙМ

США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов

Правительство США лишь за прошедшие сутки продало тысячу новых "золотых карт", которые дают право постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране на общую сумму... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T23:02+0300

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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Правительство США лишь за прошедшие сутки продало тысячу новых "золотых карт", которые дают право постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране на общую сумму $5 миллиардов, заявил министр торговли США Говард Латник. "Кстати, вчера я продал тысячу", – сказал Латник в интервью подкасту All-In, комментируя новую программу, позволяющую получить право на проживание в США за $5 млн. По словам министра, программа была запущена по инициативе президента Дональда Трампа и позволяет иностранцам получить постоянное право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в США, при этом их глобальный доход налогообложению не подлежит. "Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть (карт - ред.) – для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: "Добро пожаловать домой, семья Латников", – отметил он. Латник уточнил, что в случае нарушения закона карта может быть аннулирована, и добавил, что по его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. По его словам, запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать здесь бизнесы и создавать рабочие места.

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