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Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России

Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России - 22.03.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России

США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T08:11+0300

2025-03-22T08:11+0300

2025-03-22T08:11+0300

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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. "Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф добавил, что США ведут "очень позитивные" обсуждения с Россией по данному вопросу. Он подчеркнул, что данные территории фактически находятся под контролем России, но их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", остаются ключевыми вопросами.

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общество , стив уиткофф, такер карлсон, сша, украина, вашингтон, россия