https://1prime.ru/20250322/vopros-856009783.html
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России - 22.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России
США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T08:11+0300
2025-03-22T08:11+0300
2025-03-22T08:11+0300
политика
общество
стив уиткофф
такер карлсон
сша
украина
вашингтон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83832/05/838320539_0:51:3551:2048_1920x0_80_0_0_2e24a6da12796d2f35b6ce3f39c48e91.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. "Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф добавил, что США ведут "очень позитивные" обсуждения с Россией по данному вопросу. Он подчеркнул, что данные территории фактически находятся под контролем России, но их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", остаются ключевыми вопросами.
https://1prime.ru/20250319/vstrecha-855948043.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83832/05/838320539_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5f5cf946f5b90f6c6d49a2de646a3f82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , стив уиткофф, такер карлсон, сша, украина, вашингтон, россия
Политика, Общество , Стив Уиткофф, Такер Карлсон, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, РОССИЯ
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России
США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
"Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Уиткофф добавил, что США ведут "очень позитивные" обсуждения с Россией по данному вопросу. Он подчеркнул, что данные территории фактически находятся под контролем России, но их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", остаются ключевыми вопросами.
Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии