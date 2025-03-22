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Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России - 22.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России
США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T08:11+0300
2025-03-22T08:11+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. "Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф добавил, что США ведут "очень позитивные" обсуждения с Россией по данному вопросу. Он подчеркнул, что данные территории фактически находятся под контролем России, но их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", остаются ключевыми вопросами.
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общество , стив уиткофф, такер карлсон, сша, украина, вашингтон, россия
Политика, Общество , Стив Уиткофф, Такер Карлсон, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, РОССИЯ
08:11 22.03.2025
 
Спецпосланник Трампа назвал "центральным" вопрос новых регионов России

США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонцерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
"Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Уиткофф добавил, что США ведут "очень позитивные" обсуждения с Россией по данному вопросу. Он подчеркнул, что данные территории фактически находятся под контролем России, но их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", остаются ключевыми вопросами.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
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ПолитикаОбществоСтив УиткоффТакер КарлсонСШАУКРАИНАВАШИНГТОНРОССИЯ
 
 
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