https://1prime.ru/20250322/vstrecha-856010272.html

Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа

Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа - 22.03.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T08:51+0300

2025-03-22T08:51+0300

2025-03-22T08:51+0300

политика

сша

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя. Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.

https://1prime.ru/20250322/vopros-856009783.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф