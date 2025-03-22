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Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа
Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа - 22.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T08:51+0300
2025-03-22T08:51+0300
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политика
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя. Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.
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Политика, США, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа
Уиткофф: встреча Путина с Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы.
"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.
Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.
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