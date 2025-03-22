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Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа
Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа - 22.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T08:51+0300
2025-03-22T08:51+0300
политика
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя. Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.
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сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
Политика, США, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
08:51 22.03.2025
 
Спецпосланник США раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа

Уиткофф: встреча Путина с Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы.
"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.
Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.
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ПолитикаСШАВАШИНГТОНВладимир ПутинДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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