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Премьер Канады решил распустить парламент, передает CBC

Премьер Канады решил распустить парламент, передает CBC - 22.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Канады решил распустить парламент, передает CBC

Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T20:13+0300

2025-03-22T20:13+0300

2025-03-22T20:13+0300

политика

марк карни

парламент

выборы

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ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале избирательной кампании, сообщает в субботу телеканал CBC со ссылкой на источники. Согласно этим данным, выборы пройдут 28 апреля, поскольку минимальный срок избирательной кампании по канадскому законодательству - 37 дней. Закон требует, чтобы голосование проходило в понедельник, а агитационный период длился от 37 до 51 дня. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы -133.

https://1prime.ru/20250317/kanada-855855489.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк карни, парламент, выборы