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МИД предостерег Японию от размещения американских ракет средней дальности
МИД предостерег Японию от размещения американских ракет средней дальности - 22.03.2025, ПРАЙМ
МИД предостерег Японию от размещения американских ракет средней дальности
Москва уже предупреждала Токио, что проработает меры в случае размещения ракет средней дальности США в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T10:14+0300
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Москва уже предупреждала Токио, что проработает меры в случае размещения ракет средней дальности США в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева. "Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России", - сказала дипломат . Воробьева отметила, что конкретные ответные шаги будут проработаны компетентными ведомствами в соответствии со стратегическими задачами и интересами России.Также она добавила, что Москва не оспаривает право государств укреплять свою безопасность, однако считает, что размещение американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира не способствует стабильности, а лишь подстегивает гонку вооружений и повышает уровень конфликтности.В конце февраля в посольстве Японии в России заявили, что власти Японии не начинали работы по размещению американских ракет. В конце ноября 2024 года посол Японии в России Акира Муто в интервью журналу "Национальная оборона" также заявил, что Токио и Вашингтон в настоящее время не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на территории Японии.
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Политика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Токио
МИД предостерег Японию от размещения американских ракет средней дальности
МИД: Россия примет меры в случае размещения ракет средней дальности США в Японии
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Москва уже предупреждала Токио, что проработает меры в случае размещения ракет средней дальности США в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.
"Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России", - сказала дипломат .
Воробьева отметила, что конкретные ответные шаги будут проработаны компетентными ведомствами в соответствии со стратегическими задачами и интересами России.
Также она добавила, что Москва не оспаривает право государств укреплять свою безопасность, однако считает, что размещение американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира не способствует стабильности, а лишь подстегивает гонку вооружений и повышает уровень конфликтности.
В конце февраля в посольстве Японии в России заявили, что власти Японии не начинали работы по размещению американских ракет. В конце ноября 2024 года посол Японии в России Акира Муто в интервью журналу "Национальная оборона" также заявил, что Токио и Вашингтон в настоящее время не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на территории Японии.
В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР