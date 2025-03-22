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В ГД внесли проект о разрешении проезда автотранспорта в водоохранных зонах
В ГД внесли проект о разрешении проезда автотранспорта в водоохранных зонах - 22.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о разрешении проезда автотранспорта в водоохранных зонах
Правительственный законопроект о разрешении проезда автотранспортных средств при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах по временным... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:35+0300
2025-03-22T18:35+0300
2025-03-22T18:36+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Правительственный законопроект о разрешении проезда автотранспортных средств при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах по временным путям, оборудованным деревянными настилами или бетонными плитами, внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации предпринимательского сообщества, оказывающего услуги в сфере отдыха туристов на базе некапитальных средств размещения (кемпингов, модульных гостиниц и иных средств размещения), при возведении объектов туристской индустрии в водоохранных зонах возникают сложности с проездом транспорта, поскольку в ряде случаев в водоохранных зонах отсутствуют дороги с твердым покрытием, по которым допустимо осуществлять движение и стоянку транспортных средств. "Законопроектом предлагается для таких случаев использовать дороги, организованные таким образом, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в водные объекты (подсыпка гравием, покрытие плитами или деревянными настилами или иные аналогичные мероприятия), при условии приведения территории, по которым осуществлялось движение, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением, после завершения возведения и демонтажа некапитальных строений и сооружений для рекреационных целей", - заключается в документах.
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правительство рф, госдума, автотранспорт, проезд
Правительство РФ, Госдума, автотранспорт, проезд
В ГД внесли проект о разрешении проезда автотранспорта в водоохранных зонах
База ГД: кабмин внес проект о разрешении проезда транспорта в водоохранных зонах
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Правительственный законопроект о разрешении проезда автотранспортных средств при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах по временным путям, оборудованным деревянными настилами или бетонными плитами, внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации предпринимательского сообщества, оказывающего услуги в сфере отдыха туристов на базе некапитальных средств размещения (кемпингов, модульных гостиниц и иных средств размещения), при возведении объектов туристской индустрии в водоохранных зонах возникают сложности с проездом транспорта, поскольку в ряде случаев в водоохранных зонах отсутствуют дороги с твердым покрытием, по которым допустимо осуществлять движение и стоянку транспортных средств.
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"Законопроектом предлагается для таких случаев использовать дороги, организованные таким образом, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в водные объекты (подсыпка гравием, покрытие плитами или деревянными настилами или иные аналогичные мероприятия), при условии приведения территории, по которым осуществлялось движение, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением, после завершения возведения и демонтажа некапитальных строений и сооружений для рекреационных целей", - заключается в документах.