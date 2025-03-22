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Концертный зал "Крокус Сити Холл". Справка

Концертный зал "Крокус Сити Холл". Справка - 22.03.2025, ПРАЙМ

Концертный зал "Крокус Сити Холл". Справка

Год назад в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого погибли, по последним данным, 146 человек. | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T00:47+0300

2025-03-22T00:47+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Год назад в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого погибли, по последним данным, 146 человек. Ниже приводится справочная информация. "Крокус Сити Холл" (Crocus City Hall) – концертный зал в городе Красногорске Московской области, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити". Был открыт 25 октября 2009 года. Принадлежит Crocus Group Араза Агаларова – одного из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" должен был пройти концерт рок-группы "Пикник". Примерно в 19:40 на стоянку у концертного зала заехал автомобиль, из которого вышли люди в легкой не по сезону тактической одежде и с оружием. Очевидцы потом говорили, что у них были автоматы Калашникова и карабины, а за плечами — небольшие рюкзаки. Группа, похожая на силовиков, задействованных в обеспечении порядка на мероприятии, не торопясь, направилась к одному из входов. Там были установлены металлоискатели, возле которых находились вооруженные дубинками охранники. Пришедшие открыли огонь прямо через стекла дверей и фасада. Расстреляв людей, стоявших в очереди на вход, и охранников, боевики переключились на зрителей, находившихся в холле. Примерно через 10-15 минут террористы добрались до зала, где преступники начали расстреливать людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. С помощью жидкости для розжига террористы подожгли зал, бросили оружие и патроны, сменили одежду и на автомобиле уехали с места преступления. Злоумышленники покинули "Крокус", смешавшись с людьми в толпе спасавшихся. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, которую намеревались перейти, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. К утру 23 марта спецслужбы и правоохранители задержали 11 человек. Четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте, задержали в Брянской области. С помощью вертолетов, сбрасывавших воду на крышу, пожар в концертном зале был локализован под утро 23 марта на площади более 14 тысяч квадратных метров. К вечеру 23 марта открытое горение в "Крокусе" было ликвидировано. 26 марта специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Обследование завалов проводили с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда Центроспас и центра "Лидер". Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции. Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники. По последним данным, озвученным в январе 2025 года, председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, в результате теракта погибли 146 человек, в том числе шестеро детей. Среди погибших – граждане Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии. Во время теракта в "Крокусе" также погибла помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер. Сами музыканты не пострадали. Услышав выстрелы, они забаррикадировались в гримерках, а потом их эвакуировали из "Крокуса". По данным ГУМЧС по Подмосковью на 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. 23 марта президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам России. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Возле концертный зал возник стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек. 24 марта в память о жертвах теракта на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли". Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал. 30 марта, на девятый день трагедии, у здания "Крокус сити холла" состоялся концерт в память о погибших при теракте. Почтить память погибших в этот день приходили не только рядовые граждане, но и представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций. По факту стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле" Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). При осмотре следователями места, где террористы атаковали посетителей концертного зала "Крокус Сити Холл", было изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. Также следователи констатировали, что на месте не было обнаружено "заминированных тел и иных следов минирования". Как сообщил в январе 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, всего в качестве обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" фигурируют 27 человек. Следователи ГСУ СКР предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, которые расстреливали людей, пришедших 22 марта 2024 года на концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле", а затем совершили поджог зала, обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ). Остальные фигуранты, которым также предъявлено окончательное обвинение, являлись, по версии следствия, пособниками исполнителей преступления. Одни, как, например, выходцы из Ингушетии обеспечили нападавших автоматами Калашникова, 68 заряженными патронами магазинами и боеприпасами россыпью, предположительно, вывезенными с востока Украины, получив за это более одного миллиона рублей. Другие обвиняемые выделили им транспорт, предоставили квартиры для проживания, обеспечили финансирование нападения и пр. Среди прочих нападавшим инкриминировали и статью 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в ней). По данным "Коммерсанта", изначально в расследовании, которое велось ГСУ СКР, данной статьи не было. Но ФСБ установила, что предполагаемые преступники перед своими действиями присягали на верность "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ), входящей в признанное террористическим и запрещенное в РФ "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ). Впоследствии уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ по решению Генпрокуратуры было соединено с основным расследованием. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что вербовщики исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", будучи членами "Вилаят Хорасан", целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане. Для сбора доказательств по делу было назначено и проведено более 1,15 тысячи различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и пр. Потерпевшими признаны и в этом качестве допрошены 2,2 тысячи человек, еще одна тысяча человек привлечена к расследованию в качестве свидетелей. Ожидается, что дело о теракте в "Крокус Сити Холле" поступит в суд в конце марта — к годовщине трагедии. Дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. По данным "Коммерсанта", материалы, которые будут изучены военным судом, выделены из основного уголовного дела о теракте, расследование по которому будет продолжено. Цель — установить всех причастных к нападению, в том числе организаторов и идейных вдохновителей акции, которые находятся за границей. В одно производство с основным уголовным делом также соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года по части третьей статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 7 марта 2025 год стало известно, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Мохаммад Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе". Задержанный является гражданином Афганистана. Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ-К ("Вилаят Хорасан") он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал. Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов сообщил, что дальнейшая судьба разрушенного в результате теракта концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске в настоящее время остается неопределенной. Ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в "Крокус Сити Холле", он оценил примерно в 150-200 миллионов долларов. Эмин Агаларов сообщил, что компания постаралась помочь пострадавшим семьям. В том числе была оказана финансовая поддержка около 300 семьям посредством фонда Муслима Магомаева, куда 100 миллионов рублей перечислила семья Агаларовых, и еще 40 миллионов другие компании и люди. Российский Красный Крест (РКК) для оказания помощи пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холл" собрал более 1,5 миллиарда рублей. Председатель РКК Павел Савчук сообщил, что РКК начал оказывать поддержку пострадавшим сразу после трагедии. Так, на первом этапе была запущена круглосуточная горячая линия психологической поддержки. Материальную помощь получили 97 семей на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Благотворительная организация выделила 17 миллионов рублей на помощь пострадавшим с инвалидностью. На улучшение жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей, было потрачено свыше 19 миллионов рублей. Также за счет РКК более 180 человек воспользовались оздоровительными услугами и санаторно-курортным лечением. Для детей, потерявших членов семьи во время теракта в "Крокус Сити Холле", были открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. Также организация создала специальную комиссию для контроля за распределением средств и помощи для жертв теракта. В годовщину трагедии на территории "Крокус Сити" откроется мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Монумент будет исполнен в черном граните. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов.

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