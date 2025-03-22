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Жительница курского села два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Жительница курского села два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок
Жительница курского села два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок - 22.03.2025, ПРАЙМ
Жительница курского села два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок
Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T05:48+0300
2025-03-22T05:48+0300
общество
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
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КУРСК, 22 мар – ПРАЙМ. Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали РИА Новости очевидицы, которые больше полугода прожили в оккупированном украинскими военными курском поселке Казачья Локня. По словам эвакуированных жительниц Казачьей Локни Александры и ее дочери Ольги, которые семь месяцев прожили в оккупированном поселке, из-за массированных атак украинских военных у многих жителей курских поселков в августе сгорело все нажитое, в том числе и дома. "Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то", - рассказала Александра. Ее дочь добавила, что женщина с сыном до вторжения ВСУ владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать. "Два дня она шла с сыном", - добавила Ольга. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
05:48 22.03.2025
 
Жительница курского села два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок

Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок

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КУРСК, 22 мар – ПРАЙМ. Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали РИА Новости очевидицы, которые больше полугода прожили в оккупированном украинскими военными курском поселке Казачья Локня.
По словам эвакуированных жительниц Казачьей Локни Александры и ее дочери Ольги, которые семь месяцев прожили в оккупированном поселке, из-за массированных атак украинских военных у многих жителей курских поселков в августе сгорело все нажитое, в том числе и дома.
"Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то", - рассказала Александра.
Ее дочь добавила, что женщина с сыном до вторжения ВСУ владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать.
"Два дня она шла с сыном", - добавила Ольга.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
 
ОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУВС РФ
 
 
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