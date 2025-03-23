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В Анкаре полиция применила против протестующих водометы и спреи

В Анкаре полиция применила против протестующих водометы и спреи - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Анкаре полиция применила против протестующих водометы и спреи

Полиция в Анкаре применяет против участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу водометы и, предположительно, перцовые спреи, передает | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T00:01+0300

2025-03-23T00:01+0300

2025-03-23T00:01+0300

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АНКАРА, 22 мар – ПРАЙМ. Полиция в Анкаре применяет против участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу водометы и, предположительно, перцовые спреи, передает корреспондент РИА Новости. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течении пяти часов во Дворце правосудия в районе Чаглаян. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция начала применять против протестующих вечером в субботу водометы и спреи, предположительно, перцовые, некоторые из участников акции падают на асфальт. В районе наблюдаются перебои с интернетом и доступом в соцсети. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

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общество , мировая экономика, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган