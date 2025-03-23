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В Кремле высказались о переговорах между США и Украиной по инфраструктуре

В Кремле высказались о переговорах между США и Украиной по инфраструктуре - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле высказались о переговорах между США и Украиной по инфраструктуре

Российской стороне неизвестны конкретные детали переговоров между Вашингтоном и Киевом относительно передачи украинской инфраструктуры под контроль США. Об этом | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T14:21+0300

2025-03-23T14:21+0300

2025-03-23T14:21+0300

политика

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

киев

сша

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российской стороне неизвестны конкретные детали переговоров между Вашингтоном и Киевом относительно передачи украинской инфраструктуры под контроль США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы слышали заявления Зеленского и представителей киевского режима о том, что никому ничего они передавать не собираются", - ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, нет ли опасности для России в том, что наиболее ценная украинская инфраструктура может перейти под контроль США.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, добиваясь передачи ряда активов, включая АЭС Украины, под контроль Вашингтона.Песков также напомнил, что цена слова киевского режима и Владимира Зеленского невелика, и никто не склонен ее переоценивать.

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украина

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украина, дмитрий песков, владимир зеленский, киев, сша