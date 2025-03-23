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В ДНР заявили, что жители Константиновки ждут российскую армию

В ДНР заявили, что жители Константиновки ждут российскую армию - 23.03.2025, ПРАЙМ

В ДНР заявили, что жители Константиновки ждут российскую армию

Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T06:59+0300

2025-03-23T06:59+0300

2025-03-23T06:59+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Население ждет русскую армию как освободителей. Жители Константиновки боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в ВСУ прямо на украинских блокпостах", - рассказал собеседник агентства. По словам подпольщика, боевики киевского режима систематически занимаются массовым мародерством в отношении местного населения.

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