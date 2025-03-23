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Эксперты выяснили, сколько россиян докупают товары ради бесплатной доставки

Эксперты выяснили, сколько россиян докупают товары ради бесплатной доставки - 23.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько россиян докупают товары ради бесплатной доставки

Каждый третий россиянин не покупает дополнительные товары в онлайн-магазинах для того, чтобы получить бесплатную доставку, а каждый четвертый, напротив, при... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T10:18+0300

2025-03-23T10:18+0300

2025-03-23T10:18+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин не покупает дополнительные товары в онлайн-магазинах для того, чтобы получить бесплатную доставку, а каждый четвертый, напротив, при необходимости пополняет корзину, говорится в исследовании международного логистического оператора СДЭК, его данные есть у РИА Новости. "Примечательно, что каждый третий покупатель, выбирая между платной доставкой и необходимостью увеличить сумму заказа до бесплатной, ограничивается только самым необходимым. 23% россиян, наоборот, при необходимости пополняют корзину продуктом, который кажется полезным. Еще 15% пользователей пользуются маркетплейсами, на которых стоимость доставки уже включена в цену товара", - сказано в исследовании. Четверть россиян, в свою очередь, ради бесплатной доставки готовы подождать и выбирают "медленный" тариф. А 17% готовы переплатить ради более быстрого получения заказа. В большинстве случаев - 82% - пользователи выбирают самовывоз из пунктов выдачи. Курьерская доставка остается актуальной для каждого десятого опрошенного, а получение товара с помощью постамата предпочитают лишь 5%. Большая часть опрошенных при выборе способа доставки ориентируются на скорость получения заказа. Для 42% важны контроль и сохранность груза, столько же опрошенных обращают внимание на стоимость услуг. Удобство расположения ПВЗ актуально для каждого четвертого покупателя. Треть россиян рассказали, что совершают онлайн-заказы товаров 2-3 раза в месяц, еще 20% делают это еженедельно, а 12% – несколько раз в неделю или чаще. "Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются одежда, обувь и аксессуары - их приобретает онлайн каждый второй респондент. На втором месте находятся товары для дома и интерьера (38%), а третье место занимают косметика и уходовые средства (31%). Также среди любителей онлайн-шопинга востребованы гаджеты и электроника (29%) и товары для авто (23%)", - отметили аналитики.

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бизнес, общество