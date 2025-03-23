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ЦБ назвал три основных типа дропперов

ЦБ назвал три основных типа дропперов - 23.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал три основных типа дропперов

Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T08:44+0300

2025-03-23T08:44+0300

2025-03-23T08:44+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым параметрам: функционалу и степени осознания своей роли. Об этом говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости. В материалах выделяются три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик. Каждый из них выполняет специфическую роль в общей схеме.Как поясняет ЦБ, функция транзитника заключается в получении денежных средств на банковскую карту и последующем переводе этих средств на другие реквизиты, предоставленные куратором. Заливщик, в свою очередь, получает наличные денежные средства от курьеров и осуществляет их внесение ("заливку") через банкоматы на различные счета и карты.Обнальщик получает деньги на карту и снимает их в банкоматах. После снятия наличные могут передаваться дальнейшим курьерам для транспортировки, или же обнальщик сам выступает в роли курьера, перевозя деньги в другие регионы для дальнейшего продолжения цепочки вывода средств.Помимо функциональной классификации, регулятор выделяет две категории дропперов, основываясь на их осведомленности: "разводные" и "неразводные".Неразводные дропперы осознанно участвуют в деятельности, зная о ее незаконном характере. Разводные же вовлекаются в схемы обманным путем, не осознавая своей роли в незаконных операциях.

https://1prime.ru/20250319/droppery-855945419.html

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финансы, россия, банки