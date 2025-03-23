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Экономист рассказал, почему рубль укрепляется к доллару - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Экономист рассказал, почему рубль укрепляется к доллару
Экономист рассказал, почему рубль укрепляется к доллару - 23.03.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, почему рубль укрепляется к доллару
Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T07:38+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные ставки и надежда на действительное снижение геополитической напряженности, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Официальный курс доллара от ЦБ РФ максимально падал на этой неделе до 81,5 рубля за доллар, хотя в начале месяца он находился в районе 88-89 рублей. "Причин укрепления рубля по отношению к доллару несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров", - сказал он. Во-вторых, по его мнению, "рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными". "А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности", - заметил собеседник агентства. На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: "Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет". "Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно", - подчеркнул главный экономист "Ренессанс Капитал". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
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рынки, москва, рф, вашингтон, ренессанс капитал
Рынки, МОСКВА, РФ, ВАШИНГТОН, Ренессанс Капитал
07:38 23.03.2025 (обновлено: 08:07 23.03.2025)
 
Экономист рассказал, почему рубль укрепляется к доллару

Экономист Кузьмин: укрепление рубля происходит благодаря продажам валюты экспортерами

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные ставки и надежда на действительное снижение геополитической напряженности, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ максимально падал на этой неделе до 81,5 рубля за доллар, хотя в начале месяца он находился в районе 88-89 рублей.
"Причин укрепления рубля по отношению к доллару несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров", - сказал он.
Во-вторых, по его мнению, "рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными".
"А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: "Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет".
"Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно", - подчеркнул главный экономист "Ренессанс Капитал".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
 
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